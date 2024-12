V de BTS destrona a Mariah Carey y se corona como el rey de la navidad con "White Christmas"

V de BTS le regaló a sus fans una nueva colaboración "White Christmas", además de Winter Ahead, canciones que preparó antes de irse al servicio militar. Desde su lanzamiento, el cantante se posicionó en los primeros lugares de charts como iTunes y Billboard, destronando a Mariah Carey, la reina de la navidad.

Como cada año, la cantante estadounidense reaparece en los charts y plataformas musicales con su clásico "All I Want for Christmas Is You” cuando comienza el mes de diciembre y las fiestas navideñas. Además, de acuerdo con "The Economist", a lo largo de la historia, Mariah Carey ha ganado al menos 72 millones de dólares con la canción.

Sin embargo, el integrante de BTS llegó para quitarle la corona. El cantante V es conocido por su amor por el jazz y la época navideña, además rindió homenaje a su difunto perrito Yeontan, pues lo inmortalizó en el video animado de la canción que le robó el primer lugar a la cantante.

V le roba la corona a Mariah Carey

A través de la revista Forbes, se reveló que V de BTS destronó a Mariah Carey como reina de la navidad, el cantante K-Pop lanzó "White Christmas", colaboración junto a Bing Crosby. Y, aunque no es raro que los idols alcancen los primeros puestos en las listas musicales.

Sin embargo, el logro de Taehyung no es para menos al lograr destronar a Mariah Carey en el número uno de Billboard. Las fans celebraron en redes sociales la nueva marca registrada por el idol, quien continúa realizando su servicio social como soldado de las fuerzas especiales del ejército.

Y es que, "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey es un éxito que se viraliza año con año durante la Navidad y siempre regresa a la cima de las listas, pero V tuvo un rotundo éxito con "White Christmas". También se reveló que Jungkook de BTS se unió a la lista de artistas de la talla de Beyoncé, entre otros, en tener la película documental más taquillera con una recaudación de 10 millones de dólares.

Sigue leyendo:

¡Así o más guapo! Las series y dramas coreanos de Rowoon que puedes ver en Netflix

Ya hay fecha para ver el nuevo K-Drama de Jisoo de BLACKPINK de romance y zombies en Prime Video