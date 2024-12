Belinda y Estibaliz Badiola se reúnen, las exnovias de Nodal acudieron al concierto de Gabito Ballesteros y así la pasaron

Gabito Ballesteros, el famoso cantante de corridos tumbados llevó a cabo una exitosa presentación en el Palenque en Hermosillo Sonora, el público esperaba disfrutar de la música del intérprete, pero también se llevaron la sorpresa de conocer a las estrellas Belinda y Estibaliz Badiola, quienes acudieron a acompañar y celebrar el triunfo de su amigo.

Desde que las celebridades llegaron al aeropuerto, fanáticos y medios de comunicación se impactaron de ver que junto a Gabito Ballesteros se encontraban Belinda y Estibaliz Badiola, quienes se saben sostienen ahora una gran amistad, después de que ambas estuvieron relacionadas sentimentalmente con Christian Nodal.

Belinda y Estibaliz Badiola compartieron imágenes a través de sus redes sociales y dejaron ver que tienen una gran comunicación y complicidad, tanto que salen de viaje juntas, acuden a conciertos y no se pierden las reuniones, celebraciones y fiestas que hace cada una.

A través de redes sociales se difundieron videos y fotografías en donde aparecen las cantantes Belinda y Estíbaliz Badiola disfrutando del concierto de Gabito Ballesteros, el público aprovechó para capturar algún momento de las chicas divirtiéndose para subirlo a diversas plataformas en internet.

¿Quién es Estibaliz Badiola, exnovia de Nodal?

Hay que recordar que Estibaliz Badiola sostuvo un romance durante los años 2017 y 2018 con Christian Nodal, se sabe que fue la primera novia formal y famosa de la celebridad del regional mexicano, ambos comparten el gusto por la música, pero su noviazgo terminó presuntamente porque la carrera del sonorense empezó a despegar y cada vez era menos el tiempo que tenían para disfrutar de su amor.

Una de las cosas que más llaman la atención respecto a Estibaliz Badiola es que, no tiene ningún problema con varias de las exparejas de Christian por ejemplo, con Belinda formó una gran amistad que ahora se puede ver reflejada en lo que comparten en redes sociales cuando están juntas, mientras que también lo hace con Ángela Aguilar, la ahora esposa de Nodal.

¿Cómo quedó la relación de Christian Nodal con Belinda?

Belinda una famosa estrella de la música pop, este año se estrenó como intérprete de regional mexicano, se presume que las canciones de su nuevo disco están dedicadas a todos los sentimientos y cosas que no dijo tras terminar su relación con Christian Nodal, puesto que se especula que ellos no acabaron bien y que actualmente ya no tiene ninguna interacción debido a que se hicieron bastante daño al estar en pareja.

