Horóscopo de fin de semana: el tarot revela los signo que tendrán dinero y fortuna de hoy al 11 de noviembre

Los astros tiene un mensaje que le han comunicado a Mhoni Vidente. Ella echó las cartas y le revelaron todo lo que viene para los signos del zodiaco el fin de semana, pues verás que las cosas se acomodan para que puedas cumplir todo lo que deseas este fin de sema que será decisivo para lo que viene en adelante durante este mes de noviembre.

Mhoni Vidente horóscopos del 8 al 11 de noviembre, predicciones

Consulta las predicciones de los horóscopos para este fin de semana en salud, dinero y amor.

Aries

En este fin de semana la carta del tarot As de Oros te va guiar para tener todo la fuerza suficiente para que se realice tus metas y tengas asi a la buena suerte de tu lado, también esta carta te va dar la estabilidad financiera que tanto deseas pero te aconseja que debes de tener cuidado con inversiones así siempre trata de leer bien lo que vayas a firmar, mejor dia va ser el 09 de noviembre en este día las energías positivas del amor rodean tu vida, los números mágicos de la suerte son 00,19 y el color de la abundancia es el naranja que sin duda es que te va dar la felicidad en estos días, cuídate de problemas de pulmones y garganta trata de ir con tu médico recuerda que es tu punto débil, preparas papelería de pasaporte y visa americana para irte de viaje a fin de año, vuelvas a tomar un curso de idiomas los sábados que eso te va ayudar a crecer mas en lo profesional, tres días de estar arreglando tu casa para vivir mejor

Tauro

La carta del tarot que te va dominar en estos días es La Justicia que sin duda vas a tener la capacidad de vencer obstáculos que se puedan atravesar en estos días y que tendrás el éxito en las manos, también la carta de la justicia nos dice que el poder de tu mente va estar muy elevado asi que trata de pensar en modo positivo para que realices lo que necesitas para ser feliz, viernes de juntas de trabajo para cambios de proyectos, te llega un dinero extra por una deuda del pasado, tus números mágicos son 03,27 y el color de la abundancia el azul, recuerda que él se enoja pierde trata de tener toda la paciencia posibles en este fin de semana con la familia, en el amor seguirás de conquistador sin ningún amor estable, cambias el look, y gozaras de buena salud en estos días, tu mejor día va ser el 10 de noviembre en cuestión de golpe de suerte en juegos de azar.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Mago que nos dice que vas a tener un fin de semana de buena suerte en todo lo que vayas a realizar como el negocio que tanto deseas para tener un dinero extra recuerda que estas en tu etapa de abundancia así que trata de hacerlo que te va ir de lo mejor, la carta del Mago te dice que sin duda llegara lo que tanto pedies al universo, pero en su lado negativo esta carta te puede provocar conflictos con personas de poder así deveras de ser más prudente al momento de hablar en juntas de trabajo, te invitan a salir de viaje para finales de noviembre ve preparándolo, tramitas tu papelería de pago de impuestos, tu mejor día el 08 de noviembre tus números mágicos el 11,29 y tu color de la abundancia el rojo, amor nuevo en puerta y duradero del signo de fuego.

Cáncer

En las cartas del tarot te salió la carta del El Carruaje que significa la valentía de enfrentar tu destino es decir esta carta te va ayudar a salir de todos los problemas que se puedan presentar y también te indica que es el momento de dar ese paso de cambiar de trabajo que sin duda te va ir muy bien, recuerda que esta carta del carruaje te obliga hacer más ejercicio y mantenerte saludable que lo más importante en tu vida es la salud así que aplícate más los fines de semana, el lado negativo de esta carta es la falta de madurez para hacer ese cambio en tu vida amorosa es decir empezar a estar más estable en tus sentimientos y dejar atrás lo que no era para ti, te invitan a salir de fiesta en estos días y estarás conociendo personas más compatibles contigo asi que trata de vestirte de lo mejor que el amor estará muy presente en estos días, tu mejor dia es el 10 de noviembre con tus números mágicos son 14,50 y tu color el azul fuerte.

Leo

Para este signo de fuego la carta del tarot que lo va dominar es As de Bastos te dice que el poder va estar en tus manos que estas en el momento de tu vida para llegar a ser líder en tu ámbito laboral recuerda que esta carta el as de bastos te indica que tu único limitantes eres tú mismo así que a quitar de tu mente pensamientos mediocres y ser un verdadero triunfador ,esta carta también te indica que es el momento de tener ya una relación de pareja más estable es decir empezar a madurar y ya formar una familia, que tu mejor dia va ser el 08 de noviembre y tus números mágicos el 66,90 y el color de la prosperidad es el verde, te invitan a salir de viaje con tus amistades este domingo asi que tu ve te ayudar a relajarte un poco de tanto trabajo, , cambias de look para verte más juvenil, fin de semana de estar con mucha comunicación con tu familia y eso te ayudara a estar más estable en tus pensamientos.

Virgo

En las cartas del tarot te salió La Sacerdotisa que significa que nunca vas a estar solo siempre vas tener el apoyo de tu familia para salir adelante de cualquier situación negativa recuerda que ellos siempre van a ver por ti asi que no te alejes de tus seres queridos, fin de semana de muchas diversiones y fiestas con los amigos asi que trata de divertirte y disfrutar los días, decidas arreglar tu casa este domingo y pintar la cocina, terminás de hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, vas ir a visitar a unos familiares al extranjero en este año nuevo y preparás tu viaje , ten cuidado con problemas de dolores de huesos y piernas trata de ir con tu médico que es tu punto débil, tu dia de buena suerte es 10 de noviembre con tus números mágicos son el 14,50 y tu color de la abundancia es el blanco.

Libra

En las cartas del tarot te salió La Estrella que te indica que vas a recibir lo que merecés es decir que el karma positivo llegara a tu vida que en este fin de semana tendrás la oportunidad de tener suerte en juegos de azar con tus números 11,32 y tu color es el rojo asi que no desaproveches esta oportunidad, recuerda que tu signo le gusta mucho el drama en su vida por eso deveras de quitarte esos sentimientos de auto lástima que no te dejan avanzar, sábado de estar en evento deportivo que te va encantar, trata de salir a hacer ejercicio al aire libre que eso te ayudara a estar más relajado, cuida tus partencias es decir no confíes en nadie y trata de no prestar dinero para que no te roben la buena suerte, te regalan una mascota.

Escorpión

En la carta del tarot te salió El Sol que significa cambio radical de tu vida para mejorar es decir que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas, está carta del tarot también te indica que debes seguir con tus estudios que eso te va ayudar mucho a crecer más en lo laboral sobre todo en idiomas, te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja, fin de semana de festejarte con tu familia y disfrutar de tus regalos, domingo de estar arreglando asuntos de tu escuela y trabajo para la próxima semana, tu mejor dia el 08 de noviembre con tus números mágicos 06,51 tu color es el verde fuerte

Sagitario

En la carta del Tarot te salió El Loco que te indica apertura a todo lo nuevo y buscar tu renovación como persona sobre todo que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral, esta carta la del loco indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estas en ese momento para formar una relación seria, los sagitarios que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de fuego que va ser muy compatible contigo , ten cuidado con algún problema de salud sobre todo en cuestión de presión alta trata de ir con tu médico, son tiempos de renacer espiritualmente es decir pedir al universo lo que necesitás que se te dará, tu color de la abundancia es el amarrillo tus números de la suerte el 19,88 tu mejor dia el 09 de noviembre, fin de semana de estar haciendo ejercicio en el campo al aire libre para renovar energías.

Capricornio

En el horóscopo del Tarot te salió la carta La Templanza que te indica que es el momento de crecer en lo profesional y tomar decisiones que te hagan sentir mejor con lo que haces, fin de semana de estar resolviendo problemas del pasado con amores recuerda que lo mejor es quitarse rencores y avanzar en la vida sentimental, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden para que no te metas en problemas que no son tuyos y más en cuestión familiar, preparás un negocio para los fines de semana y asi tener un dinero extra, esta carta la templanza significa que tendrás a crecer más en lo económico y podrás comprar un coche con algún crédito recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio , te llega un dinero extra por lotería con los números 21,30 tu color es el rojo, tu mejor dia es el viernes con reuniones con personas muy positivas.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que esto me indica que tu buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar que tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor, viernes va ser un dia de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores que debes mantener la calma en los peores momentos y veraz como sales triunfante de cualquier adversidad ,decide en estos días ya estar en pareja y formalizar tu relación, cuidate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para una boda familiar, tendrás un golpe de suerte el día 09 de noviembre con los nueros 16,77 y tu color de la prosperidad va ser el naranja, fin de semana de estar visitando familiares.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del El Ermitaño que significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas van a quedar atrás esta carta es muy poderosa y junto a tu signo que te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, tendrás un golpe de suerte el día 08 de noviembre con los números 11,78 y tu color de la abundancia es el azul y ese día mágico te recomiendo ponerte perfume en la nuca y frente para que la suerte te sonría siempre , en el amor seguirás con tu pareja muy estable y ya pensando en formalizar, te compras ropa para una boda familiar, te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo recuerda que a tu signo de piscis le encanta el sentirse enamorado y esta fin de semana va ser de mucho amor, decide este domingo arreglar asuntos de pagos atrasados de impuestos, te visitan familiar de lejos que te va dar mucha alegría.