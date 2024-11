Ni Al Pacino ni De Niro: Jack Nicholson reveló cuál es el mejor actor de toda la historia del cine

Jack Nicholson, nacido en Nueva Jersey en 1937, se estableció como uno de los actores más versátiles y carismáticos de Hollywood durante más de cinco décadas. Su extraordinario talento le ha valido tres premios Oscar: dos como Mejor actor principal y uno más en la categoría de Mejor actor de reparto.

Sin embargo, pese a su deslumbrante trayectoria, Nicholson ha buscado la inspiración en otros aclamados intérpretes durante toda su carrera, y han sido innumerables las ocasiones en las que el actor ha expresado su máxima admiración por el legendario Marlon Brando.

Jack Nicholson no dudó ni un segundo en tirarle elogios a su colega. Fuente: web

La relación profesional entre Nicholson y Marlon Brando se materializó en una única película, ‘Missouri’ (1976), de Arthur Penn. Este rodaje supuso el encuentro entre dos generaciones de actores excepcionales, y sin duda la experiencia de compartir set con Brando representó para Nicholson la culminación de un sueño profesional, permitiéndole observar de cerca el método y la técnica del actor que había revolucionado la interpretación cinematográfica décadas atrás.

Jack Nicholson se refirió a su referente en la industria cinematográfica en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone en el año 2004: “Lo digo en serio cuando digo que si no puedes apreciar a Brando, no sabría cómo hablar contigo. Si hay algo obvio en la vida, es esto. Otros actores no andan discutiendo quién es el mejor actor del mundo, porque es obvio: Marlon Brando lo es",

La influencia de Brando en Nicholson quedó plasmada en sus propias palabras: “No hay nadie antes ni después como Marlon Brando. El don que poseía fue enorme e impecable, como Pablo Picasso. Fue un genio que fue el principio y el fin de su propia revolución. No se le apreciaba. Había una tremenda habilidad en su tranquilidad. Era un artista monumental, no había forma de seguir sus pasos. Realmente sacudió al mundo, y su influencia estará ahí para siempre”.

