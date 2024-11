La hermana de Daniel Bisogno habla del verdadero estado de salud del conductor: "no está pasando por un buen momento"

El conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno no ha podido reintegrarse a las transmisiones del programa de espectáculos tras someterse a un trasplante de hígado. El también actor de teatro dio una entrevista en la que aseguró que el lunes 4 de noviembre sería su vuelta, pero desafortunadamente eso no sucedió.

Aquel día, en plena transmisión en vivo, Pati Chapoy y los demás conductores de "Ventaneando" detallaron que Daniel Bisogno no pudo volver al elenco tras presentar una nueva "crisis" de salud. Tras ir al médico, el presentador regresó a su casa donde se mantiene en recuperación.

A unos días de lo sucedido, una compañera de Daniel Bisogno concedió una entrevista en la que brindó detalles importantes sobre lo que sucedió la tarde del lunes 4 de noviembre, fecha en la que el conductor se reintegraría a "Ventaneando" tras varios meses ausente por los problemas de salud que enfrentó.

Hace unos días la experta en temas de la farándula, Linet Puente, conductora de "Ventaneando", concedió una entrevista con distintos medios de comunicación en la que fue cuestionada sobre los recientes problemas de salud que enfrentó su compañero, Daniel Bisogno.

En este sentido la conductora de TV Azteca dijo que Daniel Bisogno llegó a las instalaciones de la televisora, pero no se pudo bajar tras sufrir una "crisis". Dijo que inmediatamente la hermana del "Muñeco" fue con Pati Chapoy para notificarle lo que estaba sucediendo.

"Llegó al canal, pero no se pudo bajar, sufrió una crisis de salud, no sabemos qué tipo de crisis. Su hermana habló con Pati y con la productora", dijo.

Finalmente, Linet Puente dijo que se encontró con la hermana de Daniel Bisogno y le dijo que su compañero "estaba" mal pues no "estaba pasando por un buen momento". Dijo que por el momento no han hablado con él, pero esperan que pronto pueda volver a "Ventaneando".

"Su hermana me dijo que estaba mal, que no estaba pasando por un buen momento. No hemos hablado con él. Tuvo una crisis que le impidió regresar al programa", sentenció.