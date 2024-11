Cristian Castro reta a Yolanda Andrade a mostrar las pruebas de su boda con Verónica Castro: "no es convincente"

El famoso cantante, Cristian Castro concedió una entrevista en la que por primera ocasión habló del escándalo entre su mamá, la primera actriz, Verónica Castro, y la conductora de televisión, Yolanda Andrade, quien aseguró que estuvo casada con la protagonista de la telenovela "Rosa salvaje".

Hace unos años Yolanda Andrade, conductora del programa "Montse y Joe", sorprendió a todos al revelar que tuvo una relación sentimental con Verónica Castro, incluso habrían celebrado su boda durante un viaje por Ámsterdam en los Países Bajos. Ante la filtración Verónica Castro anunció su retiro del espectáculo.

A varios años del escándalo, Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y de Manuel "Loco" Valdés, dio una entrevista en la que habló de las revelaciones de Yolanda Andrade. El reconocido cantante le pidió a la conductora que muestre las pruebas de su relación con su madre.

La conductora aseguró que se casó con la actriz. Foto: Especial

Cristian Castro le responde a Yolanda Andrade

Hace unos días Cristian Castro dio una entrevista para Maxine Woodside que fue retomada por el programa de espectáculos "En shock". Durante la plática el cantante habló por primera vez de la supuesta boda de su mamá Verónica Castro con la conductora de televisión Yolanda Andrade.

Sin guardarse nada el intérprete de "Por amarte así", "No podrás" y "Azul" dijo que nunca se han mostrado fotografías o chats que comprueben la relación sentimental entre su madre y Yolanda Andrade. Cristian Castro aseguró que no existe un relato contundente.

"No hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuándo sucedieron las fechas, cuándo comenzó todo, cuándo terminó, por qué terminó", dijo.

Para poner punto final a este tema, el reconocido cantante aseguró que no le ha interesado la versión de Yolanda Andrade, pues su relato no es convincente, además reiteró que no existe ningún tipo de prueba que muestre que verdaderamente se casó con Verónica Castro.

"Me parece que tendría que ser más convincente todo. Yolanda Andrade no me ha interesado, pero es muy sincero lo que digo, no hay fotos", sentenció.

¿Yolanda Andrade se casó con Verónica Castro?

Hace unos años Yolanda Andrade reveló que estuvo casada con Verónica Castro, pero dijo que las fotografías y videos serían publicadas hasta el día de su muerte. Después de la revelación, la primera actriz anunció su retiro de todo lo relacionado con el mundo de la farándula.

