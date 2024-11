James Van Der Beek revela que tiene cáncer colorrectal, "he estado lidiando con este diagnóstico", ¿cuál es el estado de salud del actor?

El actor James Van Der Beek sorprendió y preocupó a sus miles de fans de todo el mundo luego de revelar en una entrevista a la revista People que recibió un diagnóstico de cáncer colorrectal, una enfermedad de la que no ofreció muchos detalles, pero sí adelantó que ha estado lidiando con la situación de forma privada y en compañía de su familia. Además, el famoso de 47 años agregó que pese a su actual estado de salud existe mucho optimismo.

De acuerdo con las declaraciones del actor, desde que recibió la noticia sobre la presencia del cáncer en su cuerpo tomó las medidas necesarias para vencer la enfermedad, algo que ha hecho en compañía de sus familiares. Algo que entusiasmó a sus fans fue que mientras lidia con este diagnóstico, James Van Der Beek no ha abandonado sus actividades ni trabajo, pues en los últimos meses ha estado trabajando en nuevos proyectos televisivos.

El famoso de producciones como "Amigo y amantes", "Juego de campeones" y de "CSI: Cyber" dio la noticia a la revista estadounidense, donde también habló de forma positiva sobre los avances en su estado de salud. "Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia", dijo al medio.

A sus 47 años, el esposo de Kimberly Van Der Beek y también padre de seis hijos, tranquilizó a sus fans al asegurar que por ahora, "hay motivos para el optimismo" y sin dudarlo agregó, "me siento bien". Para confirmar lo anterior basta con recordar que el actor no ha frenado sus actividades, pues en este 2024 ha grabado varios proyectos, algunos que ya fueron revelados y otros que verán la luz antes de terminar el año, según cuenta People, como es el caso de la película "Sidelined: The QB and Me".

James Van Der Beek habla de su cáncer con emotivo video de su vida y familia

Además de las declaraciones que ofreció al medio, el actor James Van Der Beek apareció en Instagram con un video en el que presumió varios momentos de su vida, incluyendo algunos viajes y postales junto a sus hijos, junto a estas imágenes también agregó un largo mensaje hablando y reflexionando sobre el cáncer y recordó que él ya pertenece a las estadísticas que señalan que al menos dos mil millones de personas de todo el mundo reciben este diagnóstico.

"He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y marcando mi salud general con mayor concentración que nunca antes. Estoy en un buen lugar y me siento fuerte. Ha sido toda la iniciación, y te diré más cuando esté listo. Mis disculpas a todas las personas en mi vida que había planeado decirme a mí mismo. Nada sobre este proceso ha ocurrido en mi línea de tiempo preferida... Pero rodamos con ella, tomando cada sorpresa como una señal, apuntándonos hacia un destino mayor del que habríamos descubierto sin la intervención divina", escribió no sin antes agradecer por las muestras de cariño que él y su familia han recibido tras el anuncio.

¿Qué es el cáncer colorrectal que tiene James Van Der Beek?

Existen distintos tipos de cáncer y se pueden encontrar en todo el cuerpo, en el caso específico del actor James Van Der Beek, quien tiene cáncer colorrectal, la enfermedad comienza en los tejidos del colon o en el recto, según explica el Instituto Nacional del Cáncer.

"El cáncer que comienza en el colon se llama cáncer de colon y el que comienza en el recto se llama cáncer de recto. El cáncer que afecta cualquiera de estas partes también puede llamarse cáncer colorrectal", agrega Mayo Clinic.

De acuerdo con este último sitio, existen varios factores de riesgo con los que una persona puede presentar este tipo de cáncer como es el caso de ser mayor, antecedentes de la enfermedad ya sea personales o familiares. tener colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, tomar tres o más bebidas alcohólicas, fumar y tener obesidad. Por otro lado, entre los síntomas es importante mencionar que no siempre causa molestias o señales, pero cuando se presentan se pueden encontrar:

Diarrea

Estreñimiento

Sensación que el intestino no se vacía por completo

Heces más delgadas y diferentes a la habitual

Sangre en las heces

Dolores por gases, hinchazón o calambres

Pérdida de peso sin motivo aparente

Fatiga

