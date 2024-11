Luis Miguel se hace presente en homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes | FOTOS

Este sábado 30 de noviembre, en punto de las 11 de la mañana comenzará el homenaje póstumo a Silvia Pinal, el cual se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, lugar en el que desde muy temprano comenzaron a llegar fanáticos de la fallecida actriz para despedir a la Diva del Cine de Oro de nuestro país.

Además de fanáticos, al histórico recinto también han llegado muestras de cariño por parte de algunos famosos que no podrán estar de manera presencial despidiendo a la gran Silvia Pinal, quien falleció el pasado jueves 28 de noviembre debido a complicaciones de una neumonía.

Ya está todo listo para el homenaje póstumo a Silvia Pinal.

Foto: Daniel Ojeda

Luis Miguel se hace presente en homenaje a Silvia Pinal

Hace algunos años, la misma Silvia Pinal en entrevista reveló que le hubiera gustado mucho que Luis Miguel le cantará con mariachi, por lo que luego del fallecimiento de la también productora, se especuló si es que el padre de su bisnieta podría asistir a cumplir la voluntad de la última diva del cine de oro.

Pese a que en redes sociales se hizo tendencia la petición de la fallecida actriz, Luis Miguel no le cantará a Silvia Pinal, sin embargo, “El Sol de México” ya se hizo presente en el homenaje a la querida actriz, y lo hizo por medio de un enorme arreglo floral.

Luis Miguel se hizo presente en el último adiós a Silvia Pinal.

Foto: Daniel Ojeda

Silvia Pinal pidió a Luis Miguel que le cantara

Durante la celebración del 30 aniversario del programa de radio "Todo para la mujer", dirigido por la periodista Maxine Woodside, Silvia Pinal compartió con los presentes una revelación muy especial sobre su última voluntad. En medio de la fiesta, la icónica actriz de Viridiana (1961) confesó, entre risas, que su mayor deseo para su funeral era que el famoso cantante Luis Miguel le dedicara una canción.

Pinal, conocida por su sentido del humor y su sinceridad, no dudó en comentar: "Nos vamos a quedar con lo mismo todos… yo no hablo de testamentos con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan. No, no. Seguro habrá algún pleito, pero ya no me va a importar, yo solo los voy a estar viendo desde allá", bromeó ante los periodistas que la rodeaban. Con esta declaración, Silvia Pinal dejó claro que, más allá de los asuntos legales, su principal preocupación era disfrutar de los momentos que quedaban por vivir, siempre con su característico estilo irreverente y lleno de humor.

Al ser interrogada sobre la posibilidad de recibir un homenaje de cuerpo presente, Silvia Pinal, con su característico humor, respondió: "Pero que sea Luis Miguel el que venga a cantarme… ¡Órale, nieto, no te arrugues!", bromeó, mientras recordaba al padre de su bisnieta Michelle. En ese instante, la actriz no solo mostró su sentido del humor, sino también su cariño por la hija de Stephanie Salas, a quien describió como una persona "preciosa" y aseguró que "la quiero mucho". "Y si hablamos con toda sinceridad, sí, Michelle es mi preferida", añadió sin dudarlo, destacando el especial vínculo que tiene con su bisnieta.

