Famoso cantante del regional mexicano morirá en una tragedia, advierte Mhoni Vidente y da la fecha en qué sucederá : "El diablo no descansa"

Mhoni Vidente reveló que tuvo una trágica visión que sacudirá a la comunidad artística mexicana debido a que durante los próximos días podría fallecer un reconocido cantante de regional mexicano, así lo notificó durante su intervención en el programa Reporte H con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"Me acaba de venir una visión muy importante, veo el fallecimiento o la tragedia en la era de sagitario que va a ser del día 21 de noviembre al 20 de diciembre de un artista muy importante, grupero aquí en México", declaró Mhoni Vidente.

Recordó que durante la era de sagitario han fallecido artistas como Vicente Fernández, Jenni Rivera y Carmen Salinas Foto: El Heraldo de México

Subrayó que durante esta temporada siempre pasan cosas trágicas, recordó que en año anteriores se murió Vicente Fernández, Jenni Rivera, Carmelita Salinas en la era de sagitario. En el ámbito internacional también han fallecido reconocidos artistas como John Lennon, George Michael, Gilberto Santa Rosa, Tito Rojas.

"Veo el fallecimiento de esta persona que tiene entre 25 y 31 años de edad, que es uno de los exponentes del regional mexicano más importantes ahorita", detalló Mhoni Vidente.

Un famoso grupero morirá en una tragedia, adiverte Mhoni Vidente y da la fecha en que pasará

La reconocida vidente cubana exhortó a "todos los gruperos, todos los jovencitos, todos los del regional, cuídense, protéjanse" y agregó que no hay que confiarse porque las energías negativas no descansan "el diablo no descansa" y señaló que "las traiciones de gente siempre te quieren acabar" y hasta detalló que el famoso morirá por culpa de una "tragedia".

"Viene muriendo en el baño de su departamento por cuestiones de consumo raro, algo va a pasar muy fuerte en la era de sagitario, la muerte de uno de los personajes del regional grupero más importantes ahorita en México", refirió Mhoni Vidente.

*Puedes escuchar la información en el minuto 4:53

Sigue leyendo:

Stylist de Briggite Bozzo revela la verdadera razón por la que la actriz habría sido hospitalizada

Tiago PZK lanza nueva versión de “Mi corazón” con Grupo Frontera, así se escucha