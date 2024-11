Galilea Montijo hace atrevidas declaraciones de la intimidad: "Me hubiera gustado probar de todo"

Galilea Montijo se ha convertido en una figura emblemática de la televisión mexicana gracias a su carisma innato, versatilidad y conexión con el público. Su trayectoria en la pantalla chica ha sido marcada por su participación en diversos programas que han sido sumamente exitosos, convirtiéndose en una de las favoritas del público mexicano.

Uno de esos programas es Netas Divinas, donde comparte créditos con Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún. El formato del programa es únicamente hablar de cosas de mujeres, historias, anécdotas, problemáticas, e incluso charlar de ello con invitadas e invitados de la farándula.

Entre sus secciones, existe una donde les hacen preguntas un poco subidas de tono, pero la única condición es que hablen únicamente con la verdad, sin guardarse nada. Claro que tienen derecho a no contestar la pregunta, pero las cosas han llegado a grandes niveles de chismecito entre ellas.

El más reciente episodio sucedió cuando le preguntaron a Galilea Montijo si alguna vez ha tenido una relación con otra mujer y que vaya más allá de solamente una amistad, es decir, una relación amorosa o tal vez algo que únicamente involucre su intimidad. La respuesta dejó a todas sin palabras.

"He tenido acercamientos de mujeres hacia mí. Después de haber visto Élite, creo que me equivoqué de generación. Me hubiera encantado desde chavita decir que me gusta, probar de todo y decidir. La verdad sí me hubiera gustado", respondió Galilea Montijo, quien fue respaldada por Consuelo Duval.