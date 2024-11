Liam Payne escribió escalofriante mensaje sobre su muerte hace 14 años y conmociona a sus fans; esto dice

Tan solo unas horas después de que se realizara el funeral del ex One Direction, Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en redes sociales se dio a conocer un mensaje que el intérprete habría compartido hace 14 años y en donde habló acerca de su muerte y, no solo eso, sino también de su funeral, lo que despertó la polémica entre sus millones de fanáticos, quienes especulan si se trata de un mensaje premonitorio.

La publicación fue compartida por el artista británico en Twitter, ahora red social X, y en su mensaje el intérprete de “One Thing” hacía una referencia bastante "inquietante" al momento de su fallecimiento y también el día de su funeral.

Fue el pasado miércoles 20 de noviembre cuando el funeral del cantante se realizó en una iglesia ubicada en Home Counties, sureste de Inglaterra y al cual acudieron sus excompañeros de agrupación y compañeros de trayectoria artística: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, para despedir a su amigo.

Las fotografías de la escena, compartidas en las diferentes redes sociales y medios británicos, se viralizaron en cuestión de segundos en medio del shock que ha generado la muerte del intérprete de 31 años más de un mes después de darse a conocer la trágica noticia.

¿Qué decía el mensaje "premonitorio" que Liam Payne escribió hace 14 años?

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre. FOTO: Especial

El mensaje que se ha vuelto viral 14 años después de haber sido publicado por Liam Payne en Twitter ha provocado tal polémica y discusión en los medios digitales al igual que la noticia de su fallecimiento y las múltiples incógnitas en torno a las causas de su muerte.

“Si muriera, ¿vendrías a mi funeral…?”, fue el mensaje que Payne escribió aquel 31 de diciembre de 2010, hace casi 14 años. Como era de esperarse, miles de fans del artista se han volcado en compartir múltiples mensajes de cariño y emotivas respuestas a ese cuestionamiento que se planteó el ex One Direction:

El funeral del ex One Direction se realizó el pasado 20 de noviembre. FOTO: AFP

“Moriría por ti, cariño. Te amo.”

“Tus hermanos sí fueron.”

"Le vendería mi alma a Satanás para traerte de vuelta.”

Estos fueron solo algunos de los mensajes publicados por las fans en el antiguo post y en el cual expresaron su pesar por su muerte.

Cabe destacar que Maya Henry, una expareja de Liam, declaró previo a su muerte que Payne solía hablar de manera preocupante sobre la vida y la muerte:

“Siempre jugaba con la muerte y decía: ‘Bueno, voy a morir. No estoy bien’”, recordó durante alguna entrevista, frase que en el contexto actual toma otros matices e incluso suele ser alarmante.

