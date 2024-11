Eduardo Yáñez es demandado por su exasesora legal por violencia de género: “Tiene un problema mental”

Las miradas vuelven a estar en el actor mexicano Eduardo Yáñez, de 64 años de edad, quien vive un nuevo proceso legal porque hay una demanda en su contra por violencia de género. Esto se dio a conocer en “De primera mano”, programa de Imagen Televisión en el que incluso se entrevistó a quien está procediendo: la exasesora legal, del famoso, Mariana Gutiérrez.

Durante la entrevista, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la abogada, quien recordó que primero tuvo una relación laboral con el famoso, con quien luego tuvo una amistad. Empezó a trabajar para el protagonista de “Destilando amor” en 2021 porque Tere Anaya, albacea de Ernesto Alonso, lo demandó porque reclamaba el departamento situado en CDMX que él compró al fallecido actor y productor.

Mariana Gutiérrez destacó que en ese momento no tuvo inconvenientes con Eduardo Yáñez, pero esto cambió cuando se reunieron en un restaurante y él tuvo un comportamiento inadecuado. “En el inter de relación laboral y amistad que tuvimos, un día en un restaurante en el Hotel Ritz Carlton, fui sujeto de una bola de injurias y maltratos de él”, aseguró la abogada, quien decidió proceder legalmente para abordar los temas de violencia de género que defiende.

La exasesora legal del actor explicó que el actor tuvo esa actitud violenta porque lo confrontó y le puso límites. “Le hice una afirmación que, quiero aclarar, fue dicha por su asistente”, dijo la abogada, quien identificó a esta asistente como Margarita. “Le dije que ya no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente con quien lleva años en una relación sentimental; tengo entendido que ha sido su amante por mucho tiempo”.

Abogada tacha a Eduardo Yáñez de “violento”

De acuerdo con Mariana Gutiérrez, Eduardo Yáñez no sólo se exaltó verbalmente, sino que los mismo presentes creyeron que pudo ejercer violencia física. Por lo mismo, la abogada indicó que el famoso “es una persona violenta, no se controla y considero que tiene un problema mental, tipo esquizofrenia”.

“Ya basta de que las mujeres nos callemos por temas de qué van a pensar los demás o por miedo”, expresó la exasesora legal de Eduardo Yáñez.

Sumado a esto, la abogada consideró que el actor recibe ayuda de su asistente para tener “víctimas”, al grado de que los llama “El clan Yáñez”. “Esta señora como está perdidamente enamorada de este señor, pues obviamente le va consiguiendo víctimas para tenerlo contento y este cuate las va violentando, es una cuestión asquerosa”. La abogada detalló que ella misma fue víctima del actor, ya que es un “vividor” porque busca no cubrir los gastos correspondientes.

