Falleció el actor Paul Teal con tan sólo 35 años de edad, el artista era conocido por ser uno de los protagonista de la serie One Three Hill y por su participación en The Walking Dead, la noticia de su deceso la dio a conocer su pareja, la también actriz Emilia Torello.

“Paul, eras mi alma gemela, mi futuro esposo, mi apoyo y mi futuro. Llenaste mis pulmones de risa, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor”, escribió Emilia Torello.

Paul Teal también tenía una reconocida trayectoria en teatro Foto: Instagram paulteal

Paul Teal murió a causa de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado el pasado mes de abril, en redes sociales quedó documentado su lucha contra la enfermedad pero lo más emotivo fue la despedida de su pareja con quien estaba a punto de contraer matrimonio.

“Fuiste capturado demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin falta”, recordó Emilia Torello.

Emilia Torello y Paul Teal contraerían matrimonio próximamente Foto: Instagram emiliatorello

La artista compartió una emotiva dedicatoria y una fotografía junto al desaparecido actor y agregó “si bien una parte de mí murió contigo, prometo luchar para encontrar la alegría en la vida con tanta fuerza como tú luchaste por vivir todos los días”. Sus compañeros y seguidores también se despidieron del histrión en redes sociales , quien perdió la vida el pasado 15 de noviembre.

“El mundo tiene suerte de haber tenido siquiera un momento con Paul Teal, y yo soy la persona más afortunada porque puedo llamarte mío. Te amaré por siempre”, finalizó Emilia Torello.

