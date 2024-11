Sergio Corona revela el verdadero motivo de la salida de "Como dice el dicho" después de 13 años al aire

Hace unas semanas te informamos que la serie de Televisa "Como dice el dicho" llegaría a su fin después de 13 años al aire, incluso varios de sus protagonistas se despidieron del programa con tristes mensajes compartidos en sus redes sociales. El anuncio ocurrió después de finalizar las grabaciones de la nueva temporada.

De acuerdo con distintos reportes, la serie "Como dice el dicho" grabó su última temporada que saldrá al aire en los próximos meses. Posteriormente el programa continuaría al aire, pero transmitiendo capítulos repetidos. Ante esta situación Sergio Corona, protagonista de la serie, brindó sus primeras declaraciones sobre este tema.

En un encuentro con distintos medios de la farándula el primer actor, Sergio Corona habló por primera vez sobre el fin de las grabaciones de la serie "Como dice el dicho", que protagonizó desde hace 13 años. Las declaraciones del también comediante provocaron bastante tristeza entre los fans del programa.

La mañana de este martes 19 de septiembre el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista con Sergio Corona, quien fue cuestionado sobre el fin de las grabaciones de la serie de Televisa "Como dice el dicho". El actor de 96 años expresó su tristeza por la noticia.

En la alfombra de un evento al que acudió, Sergio Corona dijo que la serie "Como dice el dicho" llegó a su fin pues nada es "eterno. Ante la insistencia de los reporteros, el primer actor aseguró que siempre supo que el programa llegaría a su fin ya que todo tiene un "límite".

"Nada es eterno, en mi vida he conocido lo que es objetividad. Todo tiene un límite", contó.

Ante esta situación el actor de 96 años de edad recordó que en la televisión varios programas han llegado a su fin, por lo que no puede ponerse a "llorar ni reír". Ante los rumores de un posible retiro el actor dijo que por el momento no está en sus planes, argumentando que sigue disfrutando todo lo que hace.

"Han terminado muchos otros programas, no puedo ni llorar ni reír. Son cosas que suceden. No me retiro", sentenció.