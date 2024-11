Gustavo Adolfo Infante defiende a Ángela Aguilar de las críticas por su relación: "Nodal tomó la decisión"

El sorpresivo romance de Ángela Aguilar con Christian Nodal sigue generando revuelo y dividiendo opiniones, pues mientras algunos apoyan la versión de una infidelidad otros han señalado al sonorense como el culpable de los ataques a la hija de Pepe Aguilar. Tal y como lo hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien sostiene que el cantante le habría mentido a su ahora esposa para comenzar un romance y, como resultado, lastimó a Cazzu.

La carrera de Ángela Aguilar sigue sufriendo los estragos de su repentino matrimonio con el intérprete de “Botella tras botella”, pues los triunfos de la cantante se han visto opacados por la polémica en su relación y la molestia del público que no ha dudado en hacérselo saber. Tal y como ocurrió con las fuertes críticas que recibió por el reconocimiento a la “Mujer del año” de la revista Glamour y durante su reciente participación en los Kids’ Choice Awards en donde fue abucheada por los asistentes, quienes también corearon el nombre de Cazzu.

Ante la ola de críticas, algunas celebridades han salido en defensa de Ángela Aguilar y a ellos se sumó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante al lanzar la teoría de que Christian Nodal habría engañado a su ahora esposa para comenzar su romance y lastimar así a la madre de su hija, Inti. El también conductor puntualizó en que fue la decisión del sonorense poner fin a su relación con la trapera argentina y comenzar, tan sólo unas semanas después, su noviazgo con la menor de la dinastía Aguilar.

“Yo me sostengo en lo que pienso. Yo creo que nadie le quita nada a nadie y ella no fue a Argentina a bajarle el galán a Cazzu, sino que Nodal dejó a Cazzu, vino acá, volvió a enamorar a Ángela o la engañó (…) Entonces, Ángela en una entrevista que dio en inglés como no había réplica, no la conocía, se fue a decir lo que quería. La realidad es que sí lastimó Nodal a Cazzu, le mintió a Ángela y esa ha sido una controversia para la imagen de Ángela y de Pepe Aguilar”, dijo el conductor en “De primera mano”.