Cecilia Galliano aclara rumores de romance con Gabriel Soto, ¿sabía de su reconciliación con Irina Baeva?

La presentadora y actriz argentina Cecilia Galliano, reconocida por su destacada trayectoria en México, se ha convertido nuevamente en el centro de atención, esta vez en el contexto de los rumores que vinculan su nombre con el actor Gabriel Soto. Y es que desde que Soto confirmó en julio su separación de Irina Baeva, las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ellos o incluso la implicación de Galliano en el conflicto han estado en el aire.

Y es que los rumores en torno a una posible relación entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto no son nuevos, pues a lo largo de los años, ambos han compartido una relación amistosa que, según ellos mismos, no ha cruzado los límites de lo profesional. Sin embargo, la promoción de la obra teatral que protagonizaron juntos, "El Precio de la Fama", contribuyó a alimentar la narrativa de un supuesto romance, dado que los actores jugaron con la química entre ellos para atraer la atención del público.

Después de varias semanas de mantenerse alejada de las polémicas que la señalaban como la "tercera en discordia", la actriz decidió hablar sobre el tema, desmintiendo cualquier relación romántica y reflexionando sobre la complejidad de vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación.

A través de las cámaras "De Primera Mano", la presentadora y actriz aclaró por fin los rumores sobre su supuesto romance con Gabriel Soto y además de decir que esta versión es completamente falsa, también se dejó ver un poco molesta al ser ligada románticamente con su compañero de trabajo.

Mira, no es que me acostumbre, yo gracias a Dios tengo una comunicación increíble con mis hijos, con mi familia, entonces ellos saben y ven toda mi vida y saben lo que es verdad y lo que es mentira, pero el problema es que me asustan a los que realmente quisieran, entonces empiezan ‘tiene este novio, tiene al otro’, entonces el que sí [...] y por eso tengo 9 años soltera, dijo Cecilia Galliano.