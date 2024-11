El imperdonable error histórico de Gladiador 2, explicado por un especialista

Hoy llega a las salas de cine una de las películas más anticipadas del año: Gladiador 2. La secuela del icónico filme de 2000, dirigido por Ridley Scott, promete captar la atención de una nueva generación de espectadores, además de deleitar a los fanáticos de la primera entrega. Después de más de dos décadas, los seguidores de Gladiador finalmente verán el regreso de un universo cinematográfico que marcó una era.

Gladiador 2. Fuente: Archivo

Con un elenco renovado y una trama que explora las secuelas de los eventos de la primera película, Gladiador 2 ha generado gran expectación, tanto por la continuación de la historia como por la dirección de Scott y el gran elenco que ha reunido. Sin embargo, los avances o “trailer” de la película muestran algunas escenas del Antiguo Imperio Romano que han sido criticadas por los expertos en historia.

Gladiador 2. Fuente: Archivo

EL IMPERDONABLE ERROR HISTÓRICO DE GLADIADOR 2

Un artículo publicado por The Hollywood Reporter el 30 de octubre busca aclarar la precisión histórica de algunas de las escenas más extravagantes de Gladiador 2, como la impactante secuencia en la que tiburones son liberados en un Coliseo inundado. Esta escena, que se mostró por primera vez en el tráiler de la película, suscitó una mezcla de asombro y escepticismo entre los espectadores. Desde su revelación, ha generado todo tipo de reacciones, desde elogios por su audacia visual hasta incredulidad por su verosimilitud histórica.

Coliseo inundado en Gladiador 2. Fuente: Archivo

El Dr. Shadi Bartsch, profesor de Estudios Clásicos en la Universidad de Chicago y autor de varios libros sobre la antigua Roma, criticó fuertemente esta escena, calificándola como "pura basura hollywoodiense". Según Bartsch, los romanos probablemente no conocían los tiburones, lo que hace aún más improbable su aparición en el Coliseo. En cuanto a otra secuencia de la película que muestra a gladiadores luchando montados sobre rinocerontes, el académico recordó que, aunque en el 80 d.C. se había escrito un poema sobre un rinoceronte lanzando un toro al aire, no hay evidencia de que tales animales fueran utilizados en las luchas en el Coliseo. Además, una escena que presenta a un noble romano tomando té en un café y leyendo el periódico también fue cuestionada, pues la imprenta no se inventaría hasta 1.200 años después de la época romana, y no existían cafés en esa época. En contraste, Bartsch señala que los romanos sí tenían noticias diarias, pero estas se tallaban en piedras o tablillas y se colocaban en lugares públicos, no en espacios privados como un café.

Aunque algunas de las representaciones históricas en Gladiador 2 han sido objeto de críticas, la película también se mantiene fiel a otros aspectos, como la representación de las naumaquias, batallas navales que se llevaban a cabo en el Coliseo durante el reinado de Julio César, en el 46 a.C. Si bien no se sabe con certeza cómo se lograba inundar el Coliseo para tales eventos, se sabe que se trataba de representaciones de batallas navales, realizadas probablemente en aguas poco profundas con réplicas de barcos, y no con tiburones gigantes.

