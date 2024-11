La banda británica New Order se presenta por primera vez en el Auditorio Nacional

Tras casi seis años de su última visita a nuestro país, la banda británica New Order regresó para pisar por primera vez el escenario del Auditorio Nacional, en donde ofreció un energético y nostálgico show antes de su presentación de este sábado como headliner del Festival Corona Capital.

La agrupación formada en los 80 por los exmiembros de Joy Division fue recibida con aplausos y gritos por los más de siete mil asistentes que se dieron cita en el Coloso de Reforma. Los primeros acordes de “Academic” se escucharon en el recinto, mientras que sus seguidores trataban de contener el baile en las butacas.

“Crystal” fue otro de los temas que se escucharon en la eléctrica velada, además de “Age of consent”, “Regret” y “Ceremony”.

Aunque la agrupación se ha separado varias veces, se ha convertido en una de las más aclamadas e influyentes de la década de los 80 hasta la fecha. La noche siguió con uno de los famosos covers de Joy Division, “Isolation”, tema que se desprende del disco “Closer” que fue lanzado en 1980. El tema fue celebrado por los miles de asistentes en el lugar.

Foto: Saúl Castillo

Los asistentes disfrutaron de grandes éxitos

Otro de los temas que se escucharon fueron “Your silent face”, “Be a Rebel” y “Subculture”. Uno de sus grandes éxitos “Bizarre Love Triangle”, sencillo lanzado en 1986 e incluido en el disco “Brotherhood”, fue uno de los más coreados de la noche, mientras que los integrantes emitían una ligera sonrisa por la respuesta del público.

También se escucharon “Vanishing point”, “Plastic” y “True Faith”. “Blue Monday”, uno de los temas más importantes de la música electrónica de la década de los 80, transportó a los asistentes a una discoteca, quienes pudieron se pararon y quienes no, siguieron el ritmo con su cabeza. Para el final de la noche llegaron los clásicos de Joy Division, “Atmosphere” y “Love Will Tear Us Apart”.

