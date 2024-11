Tras polémica con Cynthia Urías, Faisy defiende a Adrián Marcelo y conductoras le advierten sobre funa: "es buen tipo"

Adrián Marcelo es uno de los personajes más polémicos del Internet y de la televisión, pues aunque en más de una ocasión había sido cancelado en redes por sus distintos comentarios y acciones, fue hasta que entró a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México cuando la controversia aumentó como nunca y donde se pedían sanciones y hasta tomar acciones legales contra el influencer. Luego de que él abandonó voluntariamente el reality show, poco a poco ha retomado su vida como creador de contenido.

Pero si hay algo a mencionar de los últimos meses es que así como tiene detractores, muchos de sus fans, amigos y conocidos han salido a defenderlo; uno de los últimos en hacerlo fue Faisy, quien aseguró que guardan una amistad, además que se trata de una buena persona. Fue en su programa de "Faisy Nights" en Unicable donde el líder de la familia disfuncional dio sus declaraciones, mismas que hicieron ruido entre sus invitadas y entre los espectadores.

En una de las últimas emisiones del programa estuvo como invitada Cynthia Urías, quien habló de distintos temas y uno de ellos fue cómo en ocasiones algunas declaraciones se tergiversan y por lo tanto comienzan a hacerse un chisme sin sentido. Para ello usó como ejemplo su trabajo como conductora y una reciente polémica precisamente con los seguidores y la familia de Adrián Marcelo, pues recordó cuando en una ocasión dijo "interesante punto de vista" sobre un comentario relacionado al influencer y más tarde las redes estallaron en su contra, fue entonces cuando Faisy defendió al líder del Cuarto Mar, quien no es como lo pintan.

"Lo que me pasó con la familia esta de Adrián Marcelo, dije: 'interesante punto de vista'. Es todo lo que dije y hasta el día de hoy me siguen atacando. Cuando me desenmascararon en la máscara, todo el team estaba feliz porque me habían sacado del programa y yo , eso fue ya hace rato, yo ya tengo otros proyectos, ellos no", dijo Cynthia Urías.