¿Miente? Maryfer Centeno analiza a la mamá de Gala Montes tras señalar a su hija de mal agradecida

Gala Montes se sinceró en entrevista con Yordi Rosado y dio nuevos detalles de las situaciones que llevaron al conflicto con su madre Crista Montes. Uno de los nuevos aspectos que sorprendió fue que reveló que mientras la actriz estuvo en La Casa de los Famosos, su mamá le robó dinero de una cuenta de banco.

Cabe destacar que la entrevista se dio a conocer ayer por la noche y poco después de publicarse en YouTube, la señora Crista Montes utilizó su cuenta de Instagram para hacer un video en vivo y dar su versión sobre las declaraciones que hizo su hija a cerca del supuesto robo.

Gala contó de principio a fin cómo se fue fracturando la relación con su madre a pesar de que siempre fueron muy unidas. Una de las que más llamó la atención fue cuando dijo que su mamá nunca la apoyo cuando tenía problemas de depresión y ansiedad, conductas que hicieron que Montes se diera cuenta que era hora de separarse de su mamá.

La reacción de Crista fue muy efusiva y no pudo ocultar su molestia, por lo que la grafóloga y experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno analizó las conductas y gestos que tuvo la mamá de Gala y reveló todo lo que su cuerpo dijo mientras ella se refería a los señalamientos que hizo en su contra la actriz.

Crista no dudó en responder a las declaraciones que hizo su hija | Foto: Instagram @sargento

Maryfer Centeno analiza la réplica de Crista Montes tras los señalamientos de su hija Gala

Uno de los primeros aspectos que destacó Maryfer fue que Crista Montes se tapa la boca constantemente al hablar, lo que significa que está haciendo un gesto de autocensura. En cuanto a los adjetivos que le hizo a su hija al llamarla "mal agradecida" e "ingrata" señaló que lo dice muy enojada y en ese instante una de sus cejas se levanta lo que indica que trata de intimidar.

Sobre los movimientos que hace con su cabeza hacia adelante y hacia atrás, la grafóloga explica que eso refleja lo molesta que está y toda la furia que le provoca hablar del tema y que además eso le provoca que no actúe con objetividad ni con claridad y que además eso provoca que quiera expresarse aunque este alterada.

Maryfer indicó que era muy evidente e enojo de Crista | Foto: TikTok @laspillasdelreality2.0

¿Qué pasó entre Gala Montes y su mamá?

En la charla con el conductor, Gala también dijo que cuando se dio cuenta que su mamá controlaba todos sus ingresos económicos y le negaba disponer de sus cuentas bancarias, por lo que le pidió que ya no se hiciera cargo, pero al parecer esto no fue tomado a bien por Crista. Pero este no fue el único motivo, también indicó que cuando empezó a crecer se dio cuenta que la forma de ser de su mamá no coincidía con lo que ella pensaba.

Este conflicto comenzó a crecer poco a poco hasta que la situación se hizo insostenible para Gala, por lo que tuvieron una fuerte discusión y su mamá decidió irse de la casa que compartía la actriz, a partir de ahí su relación se quebró, y aunque parecía que habría una reconciliación cuando Montes saliera del reality no fue así, por el contrario, siguieron los enfrentamientos entre ellas.

