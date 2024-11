Karol G dice que se sacó de contexto la letra de "+57" tras ser señalada por sexualizar a menores: "me siento muy afectada"

Los máximos representantes del reguetón en Colombia, entre ellos Karol G, se encuentran en medio de la polémica luego que estrenaron la canción "+57" que fue señalada por su letra en la que supuestamente se está sexualizando a menores de edad, un problema que tuvo repercusiones en todo el mundo, especialmente entre los de habla hispana. Las acusaciones fueron directamente para la intérprete de "Mañana será bonito", ya que ella escribió el tema y reunió a los otros talentos colombianos para reunirse en una colaboración épica.

Sin embargo, lo que parecía algo icónico e histórico terminó manchado por la polémica y es que la letra de la canción de Feid y Karol G contiene una frase que encendió las alarmas hacia la sexualización de los menores de edad. "Una mamacita desde los fourteen; entra a la disco y se le siente el ki; mami, estos shots yo me los doy por ti; eso, allá atrá' está gigante, delicaíto, cógelo, que aguante", es la parte del tema que se volvió viral y por el que los cantantes de reguetón están siendo cancelados.

Esta parte en concreto de la canción habla de una adolescente de 14 años ingresando a una discoteca y una presunta sexualización tanto a sus acciones como a su forma de vestir. especialmente por otra frase de la canción en la que se habla de los shorts de la adolescente, seguido de: "es mucho lo que abajo carga, en el machi no cabe la nalga". Cuando la canción "+57" se hizo viral también inició la polémica y los señalamientos.

Luego de las críticas y acusaciones, Karol G ofreció disculpas públicas por lo ocurrido con este lanzamiento junto a Feid, DFZM, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd. En un comunicado difundido por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 70 millones de seguidores, se dijo muy afectada y además aseveró que tomará toda la responsabilidad sobre la polémica de su canción.

Karol G ofrece disculpas por "+57" y dice que la letra se sacó de contexto

En un comunicado Karol G agradeció a quienes la apoyan como persona y proyecto, pero recordó que como artista ella y otras personas están expuestos a la opinión pública, así como a "las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos". Después de estas palabras, fue cuando la cantante aseguró que en este momento está frustrada por toda la desinformación que existe en redes y por haberse sacado de contexto la letra de "+57".

"Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses. En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", escribió Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante.

Finalmente, la intérprete de "Tussa" destacó su agradecimiento con los fans por ofrecerle un "amor y apoyo incondicional"; mientras que a sus compañeros de la canción "+57", les dijo que guarda esta participación en el corazón junto a la "energía bonita con la que trabajamos ese día", concluyó firmado no como Karol G, sino como Carolina.

Este es el comunicado con el que se disculpó. (Foto: IG karolg)

