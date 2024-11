Horacio Palencia afirma que Ángela Aguilar sí se merece el título de "mujer del año" y lo tunden en redes

El título de "mujer del año" otorgado por la revista Glamour a la cantante Ángela Aguilar, así como a otras famosas mexicanas ha despertado la polémica en redes sociales, pues si bien algunos de los nombres de celebridades que aparecen allí han sido celebrados por los distintos logros o trayectorias que han forjado, en el caso de la esposa de Christian Nodal se comenta que este no fue el mejor momento de recibir el galardón, pues desde mayo que confirmó su relación con el intérprete no ha dejado de estar envuelta en polémicas y críticas.

La reacción del público ante este nombramiento como mujer del año se volvió tan viral y controversial que incluso se comenta que la revista habría quitado a la intérprete de "Qué agonía" de sus redes sociales, además que miles de personas se unieron en una petición en Change.org para pedir que le retiren el título de la revista, ya que no representaría a las mujeres. En medio de todos estos señalamientos destaca también que el público no la perdona por haberse casado con Nodal y haber mentido en una entrevista que más tarde Cazzu, la ex de su esposo, expuso.

Ante esta controversia son distintas las opiniones que se leen tanto en redes como en la farándula, pues así como Ángela Aguilar tiene detractores, también tiene fans, familia y amigos que la han defendido. Uno de ellos es Horacio Palencia, quien en una reciente entrevista aseguró que para él la hija de Pepe Aguilar es merecedora de este premio y que no sólo hay que ver su vida personal y privada, sino también la trayectoria que ha logrado hacer dentro de la industria de la música tanto por su talento como por las dificultades que puede enfrentar sólo por ser mujer.

Los comentarios de Horacio Palencia no fueron del total agrado de todo el mundo, pues si bien hay quienes coinciden con sus declaraciones y celebran la única voz de la también nieta de Flor Silvestre, el hate y críticas que ha recibido en los últimos meses no ha parado. Pese a ello, la cantante ha guardado el silencio y se ha mantenido alejada tanto de las redes como del ojo público. Conoce qué dijo el compositor mexicano.

Horacio Palencia dice que se han "excedido" con Ángela Aguilar; merece ser mujer del año

El compositor Horacio Palencia fue entrevistado este fin de semana y entre las preguntas fue inevitable hablar sobre la nueva polémica que enfrenta Ángela Aguilar, en esta ocasión al haber sido nombrada como mujer del año y sin titubear salió a defenderla y a asegurar por qué la cantante sí se merece el nombramiento de Glamour, pues asegura que tiene una gran trayectoria y talento.

"Angelita Aguilar es una niña muy linda, siento que se han excedido un poquito con los comentarios, siento que es una niña muy talentosa y creo que con lo único con lo que puede contrarrestar todo esto es haciendo música", dijo en defensa de la recién casada.

Por otro lado, Palencia destacó que para las mujeres es muy difícil crecer dentro del regional mexicano y la hija de Pepe Aguilar lo ha logrado con grande éxitos como "Dime cómo quieres" junto a Christian Nodal y "Qué agonía" con Yuridia. Finalmente, Horacio pidió que se deje de comparar el talento de la mexicana con otras mujeres y en general el de cualquier persona, incluyendo a los hombres.

"Angelita cada vez está haciendo un legado más grande y está bien jovencita. Tiene 21 años a penas", concluyó el compositor. En una revelación exclusiva destacó que le desea lo mejor a la cantante y a su esposo, Nodal, a quienes ya conoció gracias a que está trabajando con Pepe Aguilar. Como era de esperarse, la reacción ante los comentarios del público no fueron los mejores y tundieron a Palencia.

"Tan linda llévatela pa tu casa", "Angelita Nodal la gran señora", "muy cierto es una mujer muy preparada.. pero lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos la manía de opinar y de querernos meter en la vida privada de los demás como si no tuviéramos techo de cristal", "dejen que Ángela sea talentosa no frenen su éxito", "sus razones son que le tienen miedo al Pepe" y "ya cállate, su papá no te va a castigar", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

