El influencer mexicano Andrés Johnson conquista a Ariana Grande con su traje de segunda mano de 100 pesos

Hoy 11 de noviembre se efectuó en Ciudad de México (CDMX) la premier de la película de Disney “Wicked: parte uno” que oficialmente se estrenará el próximo 21. La cita fue en el Auditorio Nacional, donde se dieron cita numerosas personas para ver a las protagonistas de la cinta, las actriz y cantante estadounidense Ariana Grande y la actriz británica Cynthia Erivo.

Entre los invitados especiales estuvo el influencer mexicano Andrés Johnson, quien mediante su cuenta de Instagram compartió cómo fue el encuentro con las famosas. Además, el generador de contenido reveló un dato curioso: conquistó especialmente a la intérprete de “We Can Be Friends” con su peculiar look: un traje de segunda mano de 100 pesos.

“Acabo de conocer a Ariana Grande y a Cynthia Erivo y me chulearon el traje. Literal, me dijeron ‘amo tu traje’ y le dije (a Ariana Grande) ‘100 pesos’”, narró Andrés Johnson a través de una historia de Instagram para compartir el ocurrente momento que vivió con las protagonistas de “Wicked: parte uno”. “Por que le dije 100 pesos es de segunda a Ariana Grande, no tienen que saber eso ellas”.

Mediante la historia, se observa que Andrés Johnson usó un traje color café de dos piezas: saco y pantalón; completó el look formal, pero económico con una playera color beige, zapatos y cinturón color negro y una bandolera marrón. Para lucir formal, el influencer mexicano se peinó con el cabello hacia atrás y lució el característico bigote que usó desde hace un tiempo.

“Literal, me dijeron ‘amo tu traje’ y le dije (a Ariana Grande) ‘100 pesos’. Por que le dije 100 pesos es de segunda a Ariana Grande, no tienen que saber eso ellas”, expresó apenado el influencer mexicano Andrés Johnson.

Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizan “Wicked: parte uno”. Foto: Instagram Ariana Grande.

Andrés Johnson hace realidad su sueño de conocer a Ariana Grande

El generador de contenido, de 29 años de edad, hizo realidad uno de sus sueños: conocer a Ariana Grande, de quien es fan desde su juventud. Además, pudo conocer a la actriz, de 31 años, en la premier de “Wicked: parte uno”, uno de los proyectos más importantes para la famosa.

“¿El mejor día de mi vida? Probablemente”, escribió Andrés Johnson en la descripción de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Mediante este, el influencer mexicano, quien se enfoca en hacer contenido cómico, explicó que su agencia lo invitó a asistir a la premier de la película en México; de hecho, su look original no iba a ser el traje café, sino un vestido rosa para ir personificado como Glinda, personaje al que le dio vida Ariana Grande. Incluso compró una peluca rubia para entrar totalmente en personaje, look que al final compartió con sus numerosos seguidores.

Sigue leyendo:

“¡La verdadera mujer del año es Cazzu!” Aseguran usuarios en redes sociales que apoyan a la rapera

Julión Álvarez regresa a Estados Unidos después de 8 años de estar vetado por presuntos delitos: ¿cuáles son las fechas de sus conciertos?