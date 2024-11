Critican a Laura Zapata por asistir a reunión para despedir a Ernestina Sodi y no acudir a su funeral

Tras el reciente fallecimiento de Ernestina Sodi, Laura Zapata también despidió a su hermana pero no en el funeral. La villana de telenovelas no asistió al cortejo fúnebre que se realizó este domingo en la Ciudad de México pero las razones fueron obvias, pues lleva una relación distantes con sus hermanas, por lo que se cree que incluso su presencia no fue solicitada en el lugar.

Ernestina Sodi pasó casi 20 días en el hospital después de sufrir dos infartos, el primero ocurrió inesperadamente por lo que fue llevada de emergencia al hospital y el segundo sucedió cuando ya se encontraba en el nosocomio. Tras los accidentes al corazón permaneció en terapia intensiva desde el pasado 18 de octubre hasta el 8 de noviembre día en que falleció.

La actriz Camila Sodi, una de las hija de Ernestina solicitó donadores de sangre para su madre pero a los pocos días perdió la vida. Ella misma dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. Para este momento, Laura informó que ya estaba al tanto de la salud de su hermana y aunque no asistió a verla al hospital indicó que se mantuvo al tanto.

Laura Zapata habló con medios de comunicación e indicó que a pesar de las diferencias que tenía con Ernestina deseaba que su salud mejorara, por lo que mostró su apoyo a su sobrina Camila ante los momentos de angustia. Al darse a conocer la muerte, expresó ante los medios que deseaba que Dios perdona a su hermana y la recibiera con los brazos abiertos.

Laura no acudió a verla al hospital pero aseguró que se mantuvo al tanto de su salud | Foto: Cuartoscuro

Laura Zapato no asistió funeral de Ernestina Sodi

La actriz le dio el último adiós a su hermana pero no desde el lugar donde se realizaron los servicios fúnebres, sino en su hogar donde acudió su familia paterna para acompañar a Laura en ese momento tan difícil, sin embargo, las criticas por parte de internautas se hicieron presentes al cuestionar por qué no asistió a velar a su hermana en lugar de organizar una reunión "alegre". Pero también hubo comentarios solidarios en los que aplaudieron su acción de separarse de familiares que le hicieron daño.

Los polémicos comentarios se desataron cuando la actriz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su familia. Junto a la imagen escribió que a pesar de las diferencias con su hermana ha logrado encontrar "paz" y "cierre" y finalmente agradeció el apoyo de sus primos, hermanos y sobrinos que le dieron consuelo en momentos de tanto dolor.

"A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre (...) Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo", dice parte del texto.

¿Por qué se distanciaron Lara Zapata y Ernestina Sodi?

Laura Zapata y Ernestina Sodi se distanciaron desde hace casi 20 años debido a una serie de diferencias familiares. Uno de los principales motivos fue el secuestro que ambas vivieron en 2002, el cual las mantuvo en cautiverio por 45 días. Después de su liberación, Ernestina escribió un libro en el que insinuó que Laura podría haber estado involucrada en la planificación del secuestro, lo que generó el distanciamiento definitivo entre ellas.

Otro factor que contribuyó a su distanciamiento fue la situación con su abuela Eva Mange, quien requería cuidados específicos por su avanzada edad y solo Laura Zapata se encargaba totalmente de ella, algo que le reprochó siempre a sus hermanas, aunque en algún momento refirió que Thalía le ayudaba económicamente.

Ernestina indicó en su libro que Laura pudo haber estado involucrada en su secuestro | Foto: Cuartoscuro

