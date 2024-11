Captan a Cazzu en el concierto de Humbe; fans aseguran que estaba al borde de las lágrimas, ¿por Nodal? | VIDEOS

Desde hace unas semanas el nombre de Cazzu se ha apoderado de las redes sociales gracias al apoyo que ha recibido de sus fans, esto luego de contar su verdad tras el truene con Christian Nodal y el posterior matrimonio del padre de su hija con Ángela Aguilar; sin embargo, no es lo único que la ha colocado en las tendencias en redes, ya que su aparición con un look de esponjas y del que se asegura sería una indirecta para la "princesa del regional mexicano", o bien, más recientemente este fin de semana cuando asistió a un concierto, en esta ocasión no como cantante, sino como fan.

Pues Cazzu se dio cita al concierto de Humbe en Buenos Aires, Argentina, la que representa su segunda aparición pública tras desmentir a Ángela Aguilar. Ahora la famosa dejó ver su lado de fan al disfrutar del concierto en su país. Algunas de las personas presentes en el show la captaron a lo lejos y las imágenes ya son virales en redes sociales y aunque en las tomas se le ve cantando e incluso grabando con su celular, algunos afirman que la intérprete estaba al borde de las lágrimas.

Las imágenes de la ex de Nodal disfrutando de un show en vivo fueron compartidas por distintas cuentas de sus fans y una de las que más revuelo causó en redes fue cuando Humbe salió al escenario a interpretar "Manada", un momento lleno de magia y emoción que todos los asistentes cantaron a todo pulmón. Fue en este preciso instante cuando las cámaras se enfocaron de forma directa a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la mamá de Inti.

Mientras la música sonaba y los presentes coreaban, uno de los videos virales mostró a Cazzu de brazos cruzados y con la mirada de forma directa sobre el escenario. Para algunos de sus fans fue en este momento y al estar tan conmovida por la letra de la canción que la famosa habría estado al borde de las lágrimas, aunque otros más aseguran que sólo esbozó una sonrisa en su rostro. Como era de esperarse, la presencia de la trapera en el concierto se hizo viral en redes sociales.

Así reapareció Cazzu este fin de semana. (Foto: TikTok @cazzu.la_jefa)

Cazzu aparece en concierto de Humbe tras hablar de Nodal y Ángela Aguilar

Hace unas semanas que Cazzu ofreció su primera entrevista para hablar del romance entre su ex, Christian Nodal, y Ángela Aguilar en donde desmintió las declaraciones de la mexicana al asegurar que todas las partes involucradas estaban enteradas de su historia de amor muchos meses antes que su relación se hiciera pública. A los días la argentina apareció en un desfile de la Comunidad LGBTQ+ y ahora se dejó ver entre el público del concierto que Humbe ofreció en Argentina.

La emoción de esta aparición se hizo presente entre los fans, quienes dejaron comentarios como "se imaginan una colaboración", "Cazzu sabe que Humbe es maravilloso igual que ella" y "Cazzu sabe que Humbe transmite paz"; sin embargo, no fueron los únicos mensajes que se leen en redes sociales, ya que como te adelantábamos, para muchos internautas, Julieta habría estado al borde de las lágrimas en una de las canciones más emotivas del intérprete.

"Solo ella sabe su dolor, en qué pensará? me recuerda a mí cuando pasé un momento igual", "todas hemos sido ella en algún momento", "ella bien tranquila solo pide que la dejaran en paz", "ella sí es la mujer del año y de la vida" y "la mujer del año, hermosa por fuera y por dentro", se lee en algunas de las opiniones de los fans, quienes revivieron todo el triángulo amoroso con Nodal y Ángela Aguilar.

Además de este video viral en el que supuestamente Cazzu habría estado apunto de llorar, otras tomas en distintos momentos del concierto se le ve disfrutando del show, manteniéndose atenta, cantando y hasta grabando con su celular. Un detalle que no pasó inadvertido para los fans fue precisamente el anterior, ya que al tomar su móvil, la cantante dejó ver que su fondo de pantalla es una foto de su hija Inti.

Sin embargo, así como recibió apoyo y conmovió a muchos, Julieta también se vio víctima del hate por quienes aseguran que no cuida de su bebé con Nodal con comentarios como "la mejor madre"; recordemos que esta no es la primera vez que la argentina es señalada por lo anterior, aunque fans la defienden y aseguran que Cazzu puede divertirse y rehacer su vida.

