Bárbara Torres revela FOTOS exclusivas de su boda y en redes, ¡le envidian al esposo! | VIDEO

¡El más guapo! El esposo de Bárbara Torres se acaba de convertir en tema de conversación en TikTok, esto luego que la actriz y comediante publicó un video en el que habló a detalle sobre su boda y no sólo eso, sino que también presumió por primera vez fotos de cómo fue el gran día en el que llegó al altar. Si bien en su publicación también añadió algunas anécdotas, sus seguidores se centraron en hablar sobre su marido de quien aseguran, se trata de todo un galán que ya enamoró a más de una.

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" compartió un video de poco más de cinco minutos con el que se volvió viral en la plataforma de videos, esto luego de presumir a su esposo y la boda de ensueño que tuvieron hace ya varios años. La grabación acumuló más de dos millones de reproducciones y ante la emoción de sus fans, la actriz no dudó en grabar una segunda parte.

Antes de enseñar las fotos del gran día, la famosa aseguró que esto se trata de una exclusiva, pues nunca antes había dejado ver cómo vivió la especial fecha. "Cumplí 26 años de casada", dijo al enseñar algunos de los retratos que le tomaron y donde lució un hermoso y elegante vestido blanco de tirantes anchos y espalda descubierta. Allí mismo dejó ver algunas de las fotos junto a su madre, hermana y otros familiares, aunque fue su esposo quien de verdad se robó toda la atención.

"Acá estaba yo parada y le dije a mi papá, no me pises la cola. ¿Qué fue lo primero que hizo?, me pisó la cola, entonces doy el paso y hago así para atrás. Pero fue divina, mi boda fue divina. Estaba llena de gente la iglesia, llena, llena", dijo en su video viral.