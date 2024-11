Después de su terrible caída, Lorena de la Garza abandona de manera definitiva "Las Estrellas bailan en Hoy"

Lorena de la Garza, actriz y comediante mexicana reconocida por su carisma y profesionalismo, sorprendió a la audiencia de "Las Estrellas Bailan en Hoy" al anunciar su retiro del concurso. La decisión llegó luego de un desafortunado accidente durante los ensayos, lo cual la obligó a tomar un descanso indefinido para recuperarse; fue en una de las transmisiones más recientes del programa que se reportó un desafortunado accidente que involucró a la actriz y comediante Lorena de la Garza, conocida por su papel en “La Hora Pico”.

El incidente ocurrió mientras De la Garza practicaba una compleja maniobra durante uno de sus ensayos de baile, lo que generó preocupación entre sus seguidores y en el equipo de producción. En las imágenes transmitidas, se observa a la actriz concentrada en su rutina junto a su compañero de baile; sin embargo, en un giro inesperado, De la Garza pierde el equilibrio y cae al suelo, golpeándose la cabeza.

Su compañero reaccionó de inmediato para asistirla, ya que la actriz permaneció en el suelo sin poder levantarse por unos momentos, pero tras varios segundos de tensión, Lorena aseguró al equipo ya su compañero que se encontraba bien, aliviando en parte la preocupación de quienes presenciaron el incidente. Sin embargo, la comediante confesó que prefería salir de la competencia y dio a conocer quién le gustaría que fuera su reemplazo.

El doloroso momento ocurrió durante la transmisión en vivo de una eliminación, donde los jueces habían anunciado previamente que Paola Durante y Rafa Oropeza eran los menos votados de la semana. Fue entonces cuando Lorena tomó el micrófono y expresó su tristeza por dejar la competencia, además de mostrar su apoyo a su pareja de baile, José Luis Verdugo, quien, a pesar de las circunstancias, sigue motivado para continuar en la pista.

La decisión de Lorena de sugerir a Paola Durante como su reemplazo no fue solo un acto de generosidad, sino también un reflejo de compañerismo hacia los concursantes que aspiran a mantenerse en el show. En su mensaje, Lorena de la Garza explicó abiertamente su situación de salud, revelando que sus lesiones le impedirían participar en las siguientes semanas:

Es evidente que tengo una lesión que no me permite seguir, por lo menos, los próximos 15 días o 3 semanas. Y yo sé que, José Luis, yo tengo muchas ganas de que él siga porque, además, es su sueño […] Ya no puedo continuar, explicó la actriz durante el segmento de "Las Estrellas Bailan en Hoy".