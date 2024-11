Daniel Bisogno revela la fecha de su regreso a "Ventaneando": VIDEO

Daniel Bisogno regresó a la televisión mexicana, y este viernes 1 de noviembre informó que se reintegrará de manera definitiva a Ventaneando, la que ha sido su casa por tantos años como periodista de espectáculos en el país. Esto luego de un transplante que vivió hace algunos meses.

El conductor lleva varios meses fuera de la emisión porque tuvo bastantes problemas de salud, específicamente con su hígado, por lo que era ingresado al hospital de manera constante para realizarle procedimientos o tratamientos clínicos en lo que encontraban un donador compatible.

Incluso estuvo intubado y en terapia intensiva cuando su madre murió, por lo que no se enteró del suceso hasta que despertó. Afortunadamente vivió una cirugía de transplante y logró sobrevivir. Fue Pati Chapoy quien dijo en fechas recientes que no será reemplazado, luego de que se rumorara que se integraría el joven Gustavo Macalpin a la emisión.

Completamente en vivo, junto a sus compañeros de Ventaneando, el emblemático conductor y actor mexicano dio a conocer que este 4 de noviembre estará de vuelta en la televisión mexicana todos los días, como solía hacerlo antes de vivir una peligrosa cirugía de la que ha salido bien librado.

Los hechos sucedieron al final de la transmisión de este último programa de la semana. El audio fue compartido por los propios conductores, quienes se mostraron realmente alegres de la reincorporación de Daniel Bisogno, uno de lso favoritos del público y fanáticos de la emisión vespertina de TV Azteca.

"Qué creen, can can can can. Efectivamente, ya estamos de regreso, su muñeco vuelve a Ventaneando, ya ve que mala hierba nunca muerte. Acá seguimos después de este largo proceso médico y de salud. El próximo lunes en Ventaneando, su muñeco estará con ustedes y con todos mis compañeros que extraño tanto"