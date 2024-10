Sofía Rivera Torres defiende a Brenda Bezares de quienes aseguran que se "cuelga" de la fama de su esposo

Mario Bezares tuvo un arrollador éxito en “La Casa de los Famosos México” y se convirtió en el ganador de la segunda temporada, aunque esto no ha evitado que sea blanco de controversia. Y es que su esposa, Brenda Bezares, fue señalada querer robar el protagonismo del conductor para darle promoción a su canción e impulso a su carrera, acusaciones por las que Sofía Rivera Torres salió en su defensa.

El reality show logró impulsar la ya exitosa carrera del presentador de televisión, quien se ganó el corazón del público con su simpatía y el gran amor por su esposa, Brenda Bezares. Aunque a su salida ella dio de qué hablar al reclamarle por no promocionar sus proyectos y los de sus hijos; además, ha sido captada junto a él en cada entrevista y momentos en los que el team Mar se ha mostrado ante las cámaras.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos criticaron a Brenda Bezares tachándola de “colgada”, algo ante lo que Sofía Rivera Torres no dudó en reaccionar con un mensa en su cuenta de X, antes Twitter, donde la defiende y destaca el acompañamiento de la cantante a Mario Bezares en momentos difíciles tanto de su vida personal como de su carrera.

Ante la ola de comentarios negativos que ha recibido, Brenda Bezares se defendió y puntualizó en el tiempo que pasó separa de su esposo mientras estuvo en “La Casa de los Famosos México”, motivo por el que ahora no se desea separarse de él. Versión que apoyó Mario Bezares al asegurar que su familia es “muégano” y que no ve un problema en estar juntos todo el tiempo.

“Mi mujer es el amor de mi vida y es mi compañera de vida. A mí me encanta que esté cerca de mí. Es una mujer muy afable y agradable, que todos mis amigos y toda la gente también la quieren, entonces no veo el por qué están comentándole cosas que no vienen al caso (…) Los invito a que la conozcan tantito porque es un amor verdaderamente, mi esposa, la madre de mis hijos, yo la adoro eternamente”, dijo Bezares en un encuentro con los medios.