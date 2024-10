Alejandro Sanz confirma noviazgo con guapa actriz de Televisa, fue colaboradora en el programa Hoy: FOTOS

La mañana de este miércoles 30 de octubre el nombre del cantante español, Alejandro Sanz apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de que circularan unas fotografías que lo muestran muy cariñoso con una guapa actriz de Televisa, provocando rumores sobre si se está dando una nueva oportunidad en el amor.

A sus 55 años, Alejandro Sanz es considerado uno de los grandes exponentes de la música pop gracias a sus éxitos "Amiga mía", "Corazón partío" y "La tortura", por lo que su vida amorosa siempre da bastante de qué hablar, más cuando se especula que está estrenando romance.

¿Quién es la novia de Alejandro Sanz?

Hace unas horas distintos medios del entretenimiento compartieron varias imágenes que muestran muy cariñoso a Alejandro Sanz con una misteriosa mujer. Al poco tiempo se supo que la afortunada era ni más ni menos que la actriz española, Candela Márquez, quien ha colaborado en distintos proyectos de Televisa.

En las imágenes vemos al cantante de "No me compares" abrazando y a punto de darle un beso a Candela Márquez, lo que provocó rumores sobre si son pareja sentimental o están en proceso de conocerse. Los fans no pudieron ocultar su emoción y les desearon lo mejor en este momento que están viviendo.

El cantante estaría estrenando noviazgo. Foto: Instagram/@alejandrosanz

¿Quién es Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz?

Candela Márquez es una actriz de 36 años nacida en España, pero con una gran trayectoria en México y en Estados Unidos. A lo largo de su carrera la actriz de cine y televisión ha colaborado en telenovelas como "Muchacha italiana viene a casarse", "S.O.S me estoy enamorando", "Un camino hacia el destino" y "Malverde: el santo patrón".

Además de su faceta como actriz, Candela Márquez también ha colaborado como conductora en el programa de Unicable "Netas Divinas" y formó parte del elenco de participantes de una de las temporadas del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy", transmitido en el "programa Hoy".

La actriz no ha confirmado su noviazgo. Foto: Instagram/@candelamarquezh

Hasta el momento la famosa ni el cantante han confirmado si existe una relación sentimental entre ellos, sin embargo las imágenes publicadas y los mensajes que comparten en redes sociales han incrementado de manera considerable los rumores sobre su noviazgo.

