Dakota Fanning confesó que le hicieron "preguntas incómodas" cuando era una niña en sus inicios como actriz

Dakota Fanning es una de las actrices más cotizadas en Hollywood, que ha sido marcada por tener una carrera actoral muy joven, pues hay que destacar que inició su carrera con tan sólo 6 años de edad, cuando en el 2000 debutó en un filme de culto como lo es: “Yo soy Sam”.

Ahora, a sus 30 años, ha decidido hablar sobre uno de los problemas más controversiales en los últimos años, pues la carrera de los actores jóvenes suelen empezar con polémicas sobre sus tratos como persona y, en algunos casos, existieron situaciones de abuso que no se destapan hasta que los actores son adultos.

Fue para la revista “The Cut” que la actriz decidió hablar sobre uno de los momentos más oscuros de su carrera, pues la estadounidense confirmó que cuando inició en Hollywood los periodistas que quieran saber más de ella le hacían preguntas muy raras e incómodas, pero hasta que fue mayor se dio cuenta de la gravedad de la situación.



¿Qué le preguntaban a Dakota Fanning?

Dakota Fanning comenzó a temprana edad su carrera en Hollywood, protagonizó “Yo soy Sam” como debut, pero su fama llegaría cuando junto Brittany Murphy en la película de “Pequeñas Grandes Amigas” en 2003 siendo uno de los éxitos más grandes de la actriz, así como su incorporación a la Saga de Crepúsculo en 2009.

"Recuerdo que los periodistas me preguntaban en entrevistas a una edad temprana: '¿Cómo evitas convertirte en una chica sensacionalista? Me hacían preguntas muy inapropiadas. Cuando era niña me hicieron una entrevista y me preguntaron: '¿Cómo es posible que tengas amigos? Fue como: '¿Eh?'", dijo Dakota a The Cut.

Mencionando que siente mucha compasión por las estrellas juveniles que pasaron por lo mismo, pues aseguró que hay muchos actores que por su crianza han sufrido del estrellato a una temprana edad, agregando que si los medios no hubieran formado parte de ese daño, seguro las cosas serían diferentes.

"No creo que esté necesariamente relacionado al cien por ciento con el hecho de dedicarse a este negocio; también hay otros factores. Simplemente, no caí en ello, y no sé las razones exactas, excepto que mi familia está compuesta por gente muy agradable, amable y protectora", agregó Dakota a sus respuestas.

Además, aprovechó para agradecer como su mamá la protegió de todo este mundo de la fama a la temprana edad, como muchos actores han sufrido en sus inicios, que les ha cambiado la vida para bien o mal, pues le enseñó a tratar a los demás y así misma.

"Ella estuvo ahí cada segundo. Siempre me trataron con respeto. Nunca fue: '¡Trae a la niña! ¡Sácala! No trabajaba con gente que me tratara así, sino que me respetaban como actriz y en igualdad de condiciones para esa edad", agradeció Dakota Fanning.

