Sian Chiong en terapia por las fuertes críticas luego de su paso por “La Casa de los Famosos México”

Sian Chiong fue uno de los participantes más odiados en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, su actitud y declaraciones que involucraron a otros participantes y celebridades al exterior le ganaron fuertes críticas. Ante esto, el actor cubano habría optado por emprender otro viaje para tomar terapia debido al impacto que han tenido en él los comentarios negativos.

El actor cubano no tuvo la aceptación que esperaba luego de su participación en el reality show, algo que también le cerraría las puertas en otros proyectos en televisión y le arrebataría el cariño del público. A esto se suman las críticas y ataques que ha recibido en redes sociales y que lo llevarían a ponerse en manos de especialistas en Miami, Florida.

Así lo reveló el actor Julio Camejo, quien fue uno de los grandes apoyos de Sian Chiong mientras estaba en “La Casa de los Famosos México”. En un reciente encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube, el histrión reveló que el modelo viajó a Miami para tomar terapia y reunirse con sus amigos.

“Hasta donde sé está tomando terapia psicológica. Cuando tú sales de un reality viene la depresión que poca gente entiende, no es como terminé un ciclo y se acaba. No, viene el reencuentro contigo, estuviste en un aislamiento y desafortunadamente no le fue muy bien, no fue de esos que el público acogió, aunque siempre hay una balanza, no fue uno de los más queridos y está trabajando en eso (…) Lo que queda es sacudirse las rodillas, levantar la frente, reconocer los errores, pedir perdón a las personas que lastimaste, encontrarte contigo y seguir adelante”, dijo Julio Camejo.