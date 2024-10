A casi un año de la muerte de Matthew Perry, su mamá afirma que el actor tuvo una "premonición" antes de morir

Matthew Perry, el querido actor conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie "Friends", falleció el 28 de octubre de 2023 en su residencia en Los Ángeles. Su muerte conmocionó a millones de fans y, a casi un año de su partida, su madre, Suzanne Morrison, su mamá, ha decidido hablar públicamente sobre la tragedia por primera vez. La entrevista de Morrison, programada para transmitirse en el programa "Today" el próximo 28 de octubre en conmemoración de su aniversario luctuoso, ofreciendo una ventana íntima a los últimos momentos de Perry y revelando detalles que han mantenido a sus seguidores expectantes ya las autoridades en investigaciones constantes.

El cuerpo de Perry fue hallado en su bañera en circunstancias que, desde un inicio, generaron gran interés mediático ya que las autoridades informaron que el actor aparentemente murió por ahogamiento, pero las investigaciones posteriores complicaron este diagnóstico preliminar. El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles reveló que Perry tenía en su organismo altos niveles de ketamina, un potente anestésico que, en dosis elevadas, puede resultar fatal.

Y es que esta sustancia, que se metaboliza rápidamente en el cuerpo, plantea preguntas sobre cómo llegó a estar en tales concentraciones en su organismo. Las conclusiones apuntaron a una sobredosis como factor determinante, lo que suscitó una investigación que involucra a varias personas en su círculo íntimo; según la oficina del fiscal de Los Ángeles, 5 personas, entre ellas 2 médicos y un supuesto traficante callejero, habrían facilitado el acceso de Perry a la ketamina en cantidades inusuales.

De acuerdo con expertos, este poderoso anestésico se utiliza, de manera experimental y controlada, en tratamientos contra la depresión y la ansiedad, una terapia que Perry había probado en el pasado. Sin embargo, el uso de la sustancia en niveles de anestesia general durante el momento de su caída ha planteado la posibilidad de que haya sido administrada ilegalmente o sin el monitoreo adecuado, por lo que los fiscales alegan que las personas involucradas en este suministro desempeñaron un papel crucial en el trágico desenlace de Perry.

La contribución de Perry a estas causas, particularmente en un entorno como Hollywood donde la presión es inmensa, permanece como un testimonio de su carácter y de su compromiso con aquellos que enfrentan desafíos similares.

Fotografía: AP Photo.

Un año de duelo: el testimonio de una madre destrozada

Aunque su familia había decidido pasar su duelo alejada del ojo público, Suzanne Morrison, mamá del actor, compartió algunos detalles conmovedores sobre la última vez que vio a su hijo. En la entrevista, Morrison recordó cómo, en uno de sus últimos encuentros, Perry expresó un afecto inusualmente profundo hacia ella, casi como una despedida. "Se acercó y me dijo: 'Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora'", relató Morrison, sorprendida aún por el tono y la sinceridad de las palabras de su hijo, que describió como una “premonición de lo inevitable” .

La madre del actor explicó que Perry le comentó que ya no sentía miedo, palabras que la preocuparon profundamente en retrospectiva, pues ahora las interpreta como una señal de que el actor presentaba algo ominoso. Para ella, estas palabras revelan un estado emocional en el que Perry se encontraba en sus últimos días, en medio de una lucha constante con la salud mental y el peso de una vida expuesto a los reflectores.

Había algo inevitable en su destino que él parecía percibir, y eso es lo que más me desconcierta, comentó Morrison.

El testimonio de Suzanne Morrison llega en un momento clave, cuando las y los fans de Perry alrededor del mundo aún están procesando su partida. Las palabras de su madre no solo sirven para honrar su memoria, sino también para recordar las complejidades de una vida marcada por la fama y la lucha interna. Con la próxima emisión de la entrevista completa en Today, el público espera obtener una visión más profunda de la vida de Perry y de los desafíos que enfrentó hasta sus últimos momentos.

Organizaciones de salud mental como National Alliance on Mental Illness (NAMI) y Mental Health America han señalado el impacto positivo de figuras como Perry al compartir sus luchas públicamente.

Fotografía: AP Photo.

La memoria de Matthew Perry: su lucha contra el estigma de la salud mental

A lo largo de su vida, Matthew Perry fue abierto sobre sus problemas de adicción y salud mental, por lo que en su autobiografía "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", publicada en 2022, Perry describió sus constantes batallas contra la dependencia a las drogas y el alcohol, además de los tratamientos de rehabilitación que emprendió en múltiples ocasiones. La honestidad del actor sobre su lucha resonó con sus seguidores y con aquellos que también enfrentan a estos problemas, pues él mismo llegó a admitir que no recordaba 3 años completos de grabación de Friends debido a los extragos de su adicción.

La terapia de infusión de ketamina se ha explorado en los últimos años como una alternativa experimental para el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Este enfoque ha sido particularmente valorado por quienes no han respondido positivamente a otros tratamientos convencionales, y, en algunos casos, ha demostrado ser efectivo para proporcionar alivio rápido en momentos de crisis.

Sin embargo, el uso de ketamina en tratamientos de salud mental sigue siendo controvertido, pues su potencial adictivo y sus efectos secundarios exigen un manejo médico riguroso. En el caso de Perry, los niveles de ketamina hallados en su sistema no corresponden con una dosis terapéutica estándar, sino con las cantidades empleadas para anestesia en cirugías, lo cual ha suscitado serias preguntas sobre las circunstancias de su muerte y sobre la ética médica en su entorno.

El legado de Matthew Perry no solo vivirá en las risas que provocaron a través de Chandler Bing, sino también en el mensaje de fortaleza y vulnerabilidad que compartió con el mundo.

Fotografía: AP Photo.

Por ello, las investigaciones sobre el suministro de ketamina a Perry han seguido abiertas y la Oficina del Fiscal del Distrito continúa recabando evidencias para determinar la responsabilidad de quienes facilitaron el acceso de Perry a sustancias potencialmente letales en dosis inapropiadas. La implicación de dos médicos y un traficante callejero en el suministro del anestésico subraya el alcance de una red que podría estar vinculada al acceso clandestino de medicamentos controlados en la industria del entretenimiento.

La trágica muerte de Perry ha encendido nuevamente la conversación en torno a la salud mental, el abuso de sustancias y el papel de las figuras públicas como modelos para enfrentar estos problemas y es que "Friends" es una de las series más vistas de todos los tiempos, y el personaje de Chandler Bing dejó una marca indeleble en la cultura pop. Pero detrás de la fachada cómica, Matthew Perry luchó intensamente contra sus demonios, y su honestidad respecto a estas experiencias ha dejado un legado poderoso para aquellos que se encuentran en batallas similares.

Sigue leyendo:

Cajita feliz de "Friends", ¿cuándo sale a la venta y qué personajes trae?

Médico de Matthew Perry se declara culpable tras la muerte del actor por sobredosis