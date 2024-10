La Banda Los Recoditos sufre un intento de asalto en plena carretera

La Banda Los Recoditos, famosa banda mexicana de sinaloense, dieron a conocer en las redes sociales que fueron víctimas de un intento de asalto cuando circulaban de noche por la carretera de Hermosillo, los hechos sucedieron durante las últimas horas, cuando la banda se trasladaba a uno de los tantos eventos que tendrán para cerrar el año.

Esta es uno de los modus operandi que se utilizan en la carretera para asaltar tráileres o camiones, el objetivo es que se detengan en la carretera en el momento en que sienten el golpe de algún objeto en su parabrisas o alguna parte de su carrocería, en ese momento los abordan para realizar el crimen.

El siguiente evento que tendrá la banda será en el gran jaripeo de cierre de temporada de la Fillmore Equestrian Center en Fillmore, California, donde habrá invitados como Javier Rosas y la Banda Los Sebastianes. Los Recoditos es el acto que cerrará la noche del sábado 2 de noviembre de 2024.

La banda dio a conocer el modus operandi. Crédito: Los Recoditos

Intentan asaltar a Los Recoditos, así fue el modus operandi

A través de las redes sociales, los integrantes de Los Recoditos publicaron un video donde se pueden ver los destrozos que provocaron unos transeúntes en su autobús. Supuestamente sucedió cuando les tiraron piedras desde un puente con el objetivo de hacer que se detengan y entonces abordarlos.

“Nuevamente nos tocó ser víctimas de un intento de asalto, ahora acá cerca o por libramiento de Hermosillo", dieron a conocer.

Aseguraron, en este sentido, que había por lo menos otros cinco autobuses delante de ellos que habían sufrido las mismas consecuencias, pero todos decidieron pararse en un lugar seguro para atender la emergencia, y no ocurriera el asalto como se planea en las carreteras. Hasta el momento, se desconoce si acudieron ante las autoridades.

"Hay gente por ahí tirando piedras en un puente a los autobuses y nos tocó a nosotros, van adelante de nosotros como 5 autobuses que también les pasó lo mismo. Son piedras grandes las que están aventando", narró el integrante de Banda Los Recoditos

La banda no tuvo mayores consecuencias. Crédito: Los Recoditos

¿Quiénes son los Recoditos?

Banda Los Recoditos es una de las agrupaciones de banda sinaloense más populares y reconocidas a nivel internacional. Originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, esta banda se formó en 1989 con la idea de crear una propuesta musical fresca y juvenil dentro del género de la banda. Sus inicios estuvieron marcados por un sonido enérgico y letras que conectaban con el público joven, lo que les permitió rápidamente ganar popularidad en la región y más allá.

A lo largo de su trayectoria, Banda Los Recoditos ha logrado consolidarse como una de las bandas más importantes de la música regional mexicana. Sus canciones han encabezado las listas de popularidad, y sus conciertos han reunido a miles de fanáticos en todo el mundo.

También han sido reconocidos con múltiples premios, incluyendo Grammys Latinos, y han colaborado con artistas de diversos géneros musicales. Su éxito se debe en gran parte a su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria musical y a su compromiso de ofrecer música de alta calidad y espectáculos inolvidables.

Estas son algunas de las canciones más populares de la banda: Mi último deseo, Me sobrabas tú, Recuérdenme así, No le hago falta, Perfecta, Me está gustando, Pistearé, Los gustos que me doy, Ando bien pedo, El free, Me tocó perder, Cuando te entregues a él, No Te Quiero Perder, Mientras tú jugabas, etcétera.

