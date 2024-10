Galilea Montijo: ¿cuál es su estado de salud hoy 25 de octubre, tras abandonar el programa Hoy?

Fue este jueves 24 de octubre cuando la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, tuvo que despedirse de su público que está frente al televisor todos los días en punto de las 9 de la mañana. La hermosa tapatía aseguró que su ausencia se debe a un malestar en la garganta.

De acuerdo con la propia Galilea, una noche antes estuvo gritando debido a que asistió a un evento especial en Televisa en donde Bruno Mars fue el encargado de amenizar la noche. Es por eso que la conductora se quedó sin voz y prefirió irse a atender al doctor.

Leyenda

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha compartido si es que el doctor le envió algún tipo de tratamiento especial para tratar su malestar en la garganta, sin embargo, de acuerdo a lo que la conductora de Hoy y de La Casa de los Famosos México ha compartido en sus historias de Instagram, ya se encuentra mucho mejor.

Y es que Gali, parece ser que habría tomado parte de la mañana y de la tarde de este jueves para tomar un reposo, pues en la noche tuvo una fiesta con el equipo que le lleva sus relaciones públicas, pues ella, junto con su novio, se le vio muy feliz en una fiesta.

Gali estuvo de fiesta la noche de este jueves 24 de octubre

Foto: IG @osoramah

Cabe señalar que en la foto en la que aparece Galilea, junto con su novio y demás personas, se le ve a la conductora muy bien abrigada, con la garganta cubierta, pues seguramente está cuidándose lo más que pueda para poder regresar rápidamente a la conducción de Hoy.

Por otra parte, no se sabe cuándo será el día que Galilea se reincorpore a la emisión matutina, pero se espera que la tapatía regrese al foro 16 de televisa San Ángel este próximo lunes 28 de octubre, ya con su voz normal y su salud al cien por ciento.

A inicio del programa del jueves 24 de octubre, Gali anunció que se iría de la emisión, sin embargo, es importante hacer la aclaración, que la conductora no abandona el proyecto, sino que solamente se despidió por este día.

Y es que, luego de la gran fiesta que organizó Televisa en la que tuvieron como invitado especial a Bruno Mars, el talento de la televisora disfrutó al máximo, entre ellas, Galilea Montijo, fue tanto su goce que quedó muy afectada de la garganta. Fue por este motivo que Gali anunció que se tendría que ir del programa para atenderse con un doctor, pues, comentó que para ella es una falta de respeto hablarle al público con una voz muy ronca y que casi no se le entiende.

“Yo me despido, me despido de Hoy, me voy al doctor a inyectar, hoy hablamos de ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor porque también es muy feo y por respeto a ustedes familia es muy feo estarles hablando así”, dijo Galilea Montijo