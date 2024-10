Beyoncé llama a las mujeres de EU a votar por Kamala Harris: "Es hora de que cantemos una nueva canción"

Kamala Harris se presenta esta noche en el estado de Texas, donde pretende tener un evento destinado al derecho al aborto. Esto, en el contexto de las próximas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, mismas que se realizarán el próximo 5 de noviembre de 2024.

En este evento se espera la presencia de la cantante Beyoncé, quien viajó durante las últimas horas al estado. No es la primera gran estrella de la música que se suma al apoyo. En los últimos días, se han sumado a su campaña, aunque sea de manera simbólica, Kanye West, Kid Rock, Lil Wayne, 50 Cent, MIA, Ariana Grande, Taylor Swift, entre otros tantos.

Esta es la primera vez en la elección actual que aparece Beyonce mostrando su apoyo público a Kamala Harris. Además, es una de sus primeras apariciones públicas después de que se diera a conocer el caso de encarcelamiento del rapero P. Diddy en el que la han estado involucrando.

¿Quién es Beyoncé?

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, más conocida simplemente como Beyoncé, es una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Originaria de Houston, Texas, comenzó su carrera musical a temprana edad como vocalista del grupo Destiny's Child. Con este grupo alcanzó la fama mundial y vendió millones de discos, pero fue su carrera como solista la que la catapultó a la cima de la industria musical.

Desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario, "Dangerously in Love" (2003), Beyoncé ha demostrado ser una artista completa, combinando una poderosa voz con una habilidad innata para el baile y una imagen sofisticada y empoderada. Hits como "Crazy in Love", "Halo" y "Single Ladies (Put a Ring on It)" se convirtieron en himnos generacionales y la posicionaron como una de las artistas femeninas más exitosas de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Beyoncé ha explorado diversos géneros musicales, desde el R&B y el pop hasta el hip hop y el soul. Álbunes como "I Am... Sasha Fierce", "Lemonade" y "Renaissance" son considerados obras maestras de la música contemporánea y han sido aclamados por la crítica y el público. Además de su exitosa carrera musical, Beyoncé también ha incursionado en el cine y ha sido reconocida por su activismo social, convirtiéndose en un ícono para millones de personas en todo el mundo.

Mira aquí el evento de Kamala Harris en vivo:

Sigue leyendo:

Los mexicanos tienen un favorito para las elecciones de Estados Unidos, señala experto en análisis y estadística

Kamala Harris revela detalles sobre la pistola que posee y el uso que le da: se le escapa un detalle que causa polémica