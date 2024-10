"Soy temerosa, desconfiada": Andrea Legarreta y la razón por la que no está lista para una nueva oportunidad en el amor

Hace poco más de un año Andrea Legarreta, la máxima figura de Televisa, sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar su separación de Erik Rubín, con quien llevaba más de 20 años en matrimonio, tiempo en el que procrearon a sus hijas, Mía y Nina Rubín.

Hace unas horas la conductora estrella del "programa Hoy" concedió una entrevista en la que habló de su vida personal, siendo cuestionada sobre si ya superó su separación de Erik Rubín y sobre todo si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor tras varios meses soltera.

Hace unos días Andrea Legarreta concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que fue cuestionada sobre su vida personal. Las declaraciones de la famosa conductora hicieron bastante ruido pues al parecer no está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor o al menos por este momento.

Sin guardarse nada la conductora del "programa Hoy" dijo que actualmente no está lista para encontrar al amor, sin embargo existe la posibilidad de que la vida la sorprenda. Aseguró que es "temerosa" y "desconfiada", por lo que prefiere disfrutar de su soltería.

"No estoy lista de pronto la vida me sorprende. Soy temerosa, soy desconfiada. No estoy lista, me siento feliz, me siento tranquila", contó.