¿Y si no existieran The Beatles? La película disponible en Google Play plantea lo que pasaría en el mundo sin la genialidad Ringo, George, Lennon y Paul

Los Beatles, un cuarteto de Liverpool que irrumpió en la escena musical en la década de los 60, provocaron una revolución sonora que transformó para siempre la industria musical. Con su sonido innovador, que fusionaba elementos del rock and roll y el pop, los Fab Four no solo conquistaron las listas de éxitos, sino que también redefinieron los límites de la música popular.

Más allá de su impacto en la música, The Beatles también dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Sus canciones se convirtieron en himnos de una generación, expresando los anhelos, las inquietudes y los ideales de jóvenes de todo el mundo. Con sus letras a menudo poéticas y cargadas de significado social, los Beatles se convirtieron en los portavoces de una revolución cultural que cuestionaba los valores establecidos y buscaba un mundo más justo y equitativo.

Las películas de los Beatles, como "A Hard Day's Night" y "Help!", no solo documentaron su ascenso a la fama, sino que también influyeron en la estética y el estilo de las películas musicales posteriores. De hecho, se han numerosas películas sobre la banda, ya sean documentales, solamente basados en su influencia en el mundo, incluso algunas que plantean nuevas realidades a partir de la existencia de Ringo George, Lennon y Paul.

Por ejemplo, alguna vez te habías preguntado cómo sería el mundo, la música y la gente si nunca hubiera existido la banda inglesa. Esta pregunta se la plantea Danny Boyle, un reconocido director de cine británico. Se trata de una comedia romántica con un toque de fantasía, explorando la idea de un mundo sin la música de The Beatles.

¿De qué se trata la película "Yesterday"?

En un mundo donde nadie recuerda a los Beatles, Jack Malik, un cantautor en apuros porque no encuenta la inspiración por ningún lado, tiene un extraño accidente tras un apagón global de luces. Al despertar, descubre con asombro que solo él conoce las canciones de la banda más famosa de todos los tiempos: The Beatles. Lo atropelló un camión y acabó en una realidad alterna.

Jack, inicialmente incrédulo ante su peculiar situación, decide aprovechar esta oportunidad única. Cómo su vida de cantante no era nada suertuda, se dedica a tocar los clásicos de los Beatles como si fueran propios, lo que hace que rápidamente se convierta en una sensación por todo el mundo.

Su talento y autenticidad cautivan al público, quienes lo aclama como un nuevo genio de la música. También comienza a conocer gente muy famosa, sale de gira y los artistas top del momento empiezan a verlo como una verdadera inspiración, un dios del rock. En el fondo sabe que todo es una mentira porque se lo ha robado a sus más grandes ídolos, y eso será un verdadero problema para todo el filme.

Con el éxito llegan también los desafíos. Jack se enfrenta a dilemas morales y éticos al atribuirse la autoría de canciones que no le pertenecen. La fama lo aleja de sus amigos y familiares, quienes lo ven como un extraño. A medida que su popularidad crece, Jack debe decidir si continuar con esta mentira o revelar la verdad sobre su inspiración.

A medida que Jack se sumerge más profundamente en el mundo de la música y la fama, comienza un viaje introspectivo para descubrir quién es realmente. Debe encontrar un equilibrio entre su deseo de éxito y su necesidad de autenticidad. A través de sus experiencias, Jack aprende valiosas lecciones sobre la amistad, el amor y el verdadero significado de la creatividad.

¿Dónde puedes ver Yesterday?

Puedes ver está película de manera legal y en línea, desde la comodidad de tu casa en servicios en línea como Apple TV, Amazon Prime Video y Microsoft Store. Todas uenen opciones para comprar o rentar está película; sin embargo, la plataforma donde podrás encontrarla más barata es Google Play Video, donde te costará solamente 20 pesos.

