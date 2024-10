“Si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven no se me va vivo”: Lucía Méndez revela su crush con Saúl Álvarez

La talentosa actriz y cantante Lucía Méndez ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas luego de que durante su participación en la alfombra roja de la serie original de Hulu, "La Máquina", revelará ante los medios que tenía un crush con el famoso boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, a quien admira mucho.

La impactante confesión fue captada por las cámaras del programa "Hoy día" de la cadena Telemundo, misma en donde la estrella dijo abiertamente que si ambos hubieran coincidido cuando ella era más joven se hubiera animado a declararle su amor al campeón del boxeo.

"Yo dije que si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven no se me va vivo", declaró la reconocida actriz ante las cámaras.

Lucía Méndez forma parte del elenco de la serie original de Hulu, "La Máquina"

Foto: Instagram @luciamendezof

Pese a la fuerte revelación, Lucía Méndez dejo muy en claro que, de acuerdo con las enseñanzas que le dejo su padre, nunca saldría con un hombre casado, esto luego de que fue cuestionada por uno de los reporteros quien le pregunto que si actualmente se daría una oportunidad con el "Canelo" si este la invitará a salir. De igual forma negó la posibilidad de un romance entre ambos así el boxeador se encontrara soltero, siendo muy enfática en que solo hubiera salido con el de joven.

“No, no, adulterio no, mi papá me dijo un día: nunca un casado hija, porque el día que tú andes con un casado esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú, nunca andaré con un casado, nunca...Aclaro que sí él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven, no ahorita, no vayan a hacer un chisme", enfatizo Lucía Méndez.