¿Se acabó el team Mar? Briggitte Bozzo habla de su amistad con Gala Montes tras el conflicto con su estilista

Aunque la amistad que formaron en “La Casa de los Famosos México” llevó a los integrantes del team Mar directo a la final, todo indica que esto podría terminar más pronto de lo que todos imaginaban. Y es que Briggitte Bozzo se vio involucrada en una pelea entre su estilista, Laura, y Gala Montes a quien llamó “malagradecida” por entregar en mal estado alanas prendas propiedad de la experta en moda. En medio del alboroto, fue la tiktoker quién aclaró el estado de su relación con la actriz.

Laura exhibió a través de su cuenta de Instagram el estado en el que le devolvieron algunos artículos, aunque no mencionó directamente a Gala Montes los fanáticos de inmediato dedujeron que se trataba de ella ya que había usado estas prendas en sus últimas entrevistas. Ante esto, la actriz de “El señor de los cielos” no dedó en defenderse y señaló a la modista de enviarle prendas de baja calidad que, como resultado, se habrían dañado tras haberlas usado.

Briggitte Bozzo salió en defensa de Laura ante los ataques y críticas que recibió en redes sociales, el apoyo de la actriz venezolana habría generado un conflicto entre ella y Gala Montes por lo que habló al respecto durante un live en su cuenta de TikTok en la que aclaró el estado de su relación con la actriz y si es que m mantendrán esa amistad que les ayudó a ganarse el corazón del público y alcanzar los primeros lugares en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

“Gala y yo estamos volviendo a ser amigas después de que teníamos nueve años, yo lo dije adentro, la amistad se va a ir desarrollando con el tiempo acá afuera porque cada quien tiene sus amigas, vida, familia, trabajo, sueños, su círculo. Yo soy una persona muy cerrada con las personas que se juntan conmigo porque no me gusta que me hagan daño, para las personas que están conmigo siempre he sido muy leal, muy de todo (…) Gala no está molesta, hablamos ayer en la noche y nos dijimos ‘te quiero, te adoro, nos vemos pronto’”, dijo la tiktoker.