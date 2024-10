Paty Cantú, la artista tras el éxito de la canción “No me digas que no” de Nikki Clan hace casi 20 años

Paty Cantú posee una impresionante trayectoria en la industria musical y no sólo sobre el escenario, pues ha sido pieza clave en la creación de temas por los otras grandes estrellas de la música se mantienen en la memoria del público y siguen conquistando generaciones con nostalgia. Como la canción “No me digas que no” interpretada por la agrupación Nikki Clan y lanzada hace casi 20 años logrando impulsar aún más su ya exitosa carrera.

La intérprete de “Goma de mascar” encontró su pasión en la música a temprana edad y con tan sólo seis años de edad comenzó a crear sus propias melodías. A los 14 compuso su primera canción inspirada en artistas como Queen, Michael Jackson, Shakira y Alejandro Sanz, así lo reveló en una entrevista para la revista Rolling Stone en español.

Su talento, trabajo y creatividad le abrieron las puertas a importantes proyectos en la industria, aunque no solo como cantante y actualmente es parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación. Entre una de las grandes creaciones destaca el tema “No me digas que no” de Nikki Clan lanzada en 2006 a un año de que la agrupación formada por Yadira Gianola, José Antonio Dabdoub, Ángel Yáñez y Alberto Espinosa surgiera en Mexicali, Baja California.

Paty Cantú es parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Foto: IG @patycantu

La agrupación se disolvió cinco años después en medio de un gran éxito con canciones como “Mírame”, “Las curvas de esa chica” y “Niñas mal”. La vocalista, Yadira Gianola, no se alejó de los reflectores ya que es conductora en un programa local de Mexicali, mientras que José Antonio Dabdoub, Ángel Yáñez y Alberto Espinosa siguen en la industria como productores y músicos. Nikki Nicole es parte del del 2000’s Pop Tour en el que también están artistas como Kudai y Fanny Lu.

Canciones que son autoría de Paty Cantú

A través de sus redes sociales, Paty Cantú sorprendió a sus seguidores al enlistar las canciones de las que ha sido la mente maestra y aquellas que también ha creado en colaboración con otros artistas. La cantante fue la encargada de componer gran parte de sus propios temas, incluyendo aquellos con los que comenzó su carrera como parte de la agrupación LU junto a Mario Sandoval.

“Prefiero ser tu amante” y “Él era perfecto” interpretadas por María José.

“Esta noche” interpretada por Sasha Sokol, Benny y Erik Rubín.

“Ruleta” interpretada por Danna Paola.

“Día favorito” que se escucha en voz de Ha-Ash.

“Marta” interpretada por Alejandra Guzmán junto a César Valle.

“Ella” de Emmanuel junto a Ángela Dávalos.

“A tu lado” de OV7.

