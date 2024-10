Mona culpa a mal maquillista por el radical cambio en su rostro: “Me dejaron bien rara”

Mona es una de las influencers más populares en México, por ello, su reciente aparición en televisión desató críticas y preocupación entre sus seguidores ya que, aseguraron, lucía irreconocible por radical cambio en el aspecto de su rostro. La creadora de contenido no dudó en defenderse y culpó al maquillista de su apariencia, a lo que se suma que tan sólo un días antes se había inyectado los labios.

La youtuber comenzó su paso en redes sociales como parte de “Mona y Geros”; además, ganó popularidad por su contenido sobre maquillaje y al compartir detalles de su vida privada con su novio. Aunque las polémicas también han sido parte de su carrera como influencer, entre otras cosas, por las cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido y por los que ha modificado completamente su cuerpo y rostro.

Sin embargo, en una reciente entrevista llamó la atención de los fanáticos el impactante cambio que habría experimentado en su rostro y por el que lucía irreconocible. Algunos de sus seguidores señalaron que Mona estaría “abusando” de las cirugías estéticas y le advirtieron sobre las consecuencias de hacerlo, comparado su caso con el de otras famosas como Ninel Conde y Lyn May que también han recibido críticas.

Mona culpa a mal maquillista por el radical cambio en su rostro. Foto: TikTok @_alejandraraudales

Ante el alboroto que el aspecto de su rostro generó en redes sociales, Mona compartió un video en redes sociales donde culpa al maquillista del programa por hacerla lucir de esa manera, aunque notó de inmediato que no estaba bien decidió no decir nada: “Me dejaron bien rara. no podía. Dije: ‘bueno, ya ni modo, ya me tocaba estar así’. En el siguiente programa dije ‘¡basta! Ya no quiero que nadie me toque la cara’ yo mejor me maquilo y todo cambia”.

Cirugías estéticas que se ha realizado Mona

Aunque la popularidad de Mona ha disminuido considerablemente en los últimos años, la influencer decidió continuar como modelo y sumarse a las celebridades que debutaron en OnlyFans. Para ello, se sometió a una complicada cirugía sobre la que también se sinceró con sus seguidores y admitió sentirse arrepentida por no cuidar su cuerpo antes de realizar cambios por los que enfrentaría una difícil recuperación.

La youtuber mexicana viajó a Colombia en 2023 para realizarse varios procedimientos estéticos que incluyeron reducción de papada, lipoescultura 360 con transferencia a glúteos, cadera y parte de las piernas. Además, le extrajeron grasa de los brazos con el propósito de moldear la parte de la espalda.

Mona se realizó un complicado procedimiento estético que incluyó una lipoescultura. Foto: IG @monitaof_

