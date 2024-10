Maná se entrega al público del Auditorio Nacional

Aún con Fher Olvera enfermo de la garganta, Maná conquistó el Auditorio Nacional con su “México Lindo y Querido Tour 2024”, en el primer concierto de tres que tienen programados en el recinto este fin de semana. El cantante estaba tan alegre que hasta recordó la caída que tuvo años atrás en pleno recital.

La noche arrancó a las 21:20 horas con el hit “Manda una señal”, lo que inmediato provocó la ovación del público que ya esperaba verlos en acción.

Así Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín presentaron “De pies a cabezas” y “Corazón espinado”, temas que prendieron la velada. El escenario además de tener las tres pantallas que caracterizan al recinto, la banda colocó pequeñas pantallas en la parte superior del escenario, en las cuales proyectaban a cada uno de los cuatro músicos.

"Tuvieron que meterme dos pinchazos en la nalga y ya estoy mejor", dijo la voz de Maná

Créditos: Leslie Pérez

Fher recorría el entarimado, saludando al público, bailando o tocando la guitarra, como en “Labios compartidos” y "¿Dónde jugarán los niños?”, Olvera agradeció al público por acompañarlo a cantar, ya que no estaba bien de la garganta.

“Tenía un buen rato sin lastimarme las cuerdas, el ir y venir en los aviones y las temperaturas (me afectaron)… Tuvieron que meterme dos pinchazos en la nalga y ya estoy mejor, así es el rock and roll, pero se agradece su cooperación”, detalló.

Pese a su malestar se entregó totalmente a la gente e hizo hincapié en que se debe pensar y actuar localmente para salvar el planeta, ya que ningún gobierno de Latinoamérica hace nada. Para este momento también apareció un elefante inflable que ocupaba gran parte del escenario.

“Oye mi amor” y “Te lloré un río” no podían faltar

Créditos: Leslie Pérez

El show siguió con “Vivir sin aire”, “Bendita tu luz” y “Mariposa traicionera”, justo en este momento apagaron todas las luces del lugar y pidió que las prendieran porque luego pasan accidentes, como el que tuvo en 2021 en un festival de República Dominicana, donde además se dijo que fue porque estaba pasado de copas.

“Ese día, ni había tomado, pero Coco, el que arregla el escenario, no puso la cintita blanca que va en la orilla y que me permite ver de reojo (el límite). Eran dos metros 20 de alto y si caí con el lomo, pero en seguida me levanté, si un poco sofocado pero le seguí… Luego ya un güey hizo un pedo en internet, pero no es cierto”, recordó.