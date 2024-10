José Eduardo se defiende de los señalamientos de su padre Eugenio Derbez, el comediante reacciona

Hablar de la familia Derbez siempre es relacionarlos con el gran talento que llevan en las venas, pero también a la polémica que muchas veces los mantiene en el ojo del huracán, tal y como sucedió recientemente con unas declaraciones que Eugenio Derbez hizo respecto a la crianza de su hijo José Eduardo; lo que no imaginó el famoso productor y comediante es que su hijo le respondería de manera fuerte y contundente.

Para nadie es un secreto que José Eduardo Derbez tiene una relación complicada con su padre Eugenio, y aunque el público ha sido testigo de su reconciliación y acercamiento, esta vez el también conocido como “niño lobo” no le pareció nada lo que dijo su padre sobre él por lo que a su ya conocido humor negro y sarcástico respondió a su padre.

Foto:G @jose_eduardo 92

José Eduardo lanza fuerte respuesta a su padre

En una reciente entrevista, Eugenio reveló su pesar por haber estado ausente durante la infancia de José Eduardo. Sin embargo, sus palabras tomaron un giro inesperado cuando comenzó a atribuir ciertas conductas de su hijo a la influencia de Ruffo, generando una ola de reacciones.

Eugenio Derbez confesó en dicha plática: “Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”. Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fueron sus insinuaciones sobre los hábitos de José Eduardo. El comediante sugirió que su hijo había adoptado comportamientos como fumar y beber debido a la influencia de su madre, lo que no fue bien recibido por el joven actor.

Luego de estas declaraciones, la prensa abordó a José Eduardo, y no dejaron pasar la oportunidad de cuestionar al actor sobre los comentarios de su famoso padre, por lo que no dudó en expresar su desacuerdo, defendiendo así la figura materna y subrayando las tensiones en su familia.

“A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada”. Esta declaración, cargada de ironía, generó risas en el ambiente

No solo se trató de un comentario punzante hacia su padre, sino que también recordó el contexto en el que Eugenio dejó a Ruffo sola con la crianza de su hijo, un hecho que el propio comediante ha admitido en diversas ocasiones.

Eugenio Derbez reacciona a la respuesta de José Eduardo

El comentario de José Eduardo no pasó desapercibido por su padre. Cuando los reporteros se acercaron a Eugenio para informarle sobre la reacción de su hijo, el actor no pudo ocultar su nerviosismo. Entre risas nerviosas, aceptó las palabras de José Eduardo, aunque intentó restarle importancia al asunto.

“Bueno, está bien, pero lo demás se lo enseñó la mamá en su casa”, dijo Eugenio

Tras esta respuesta, hasta el momento ya ninguno de los involucrados ha hablado al respecto, sin embargo, muchos desean saber lo que piensa Victoria Ruffo sobre las declaraciones que hizo su expareja.