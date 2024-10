"Interesantes puntos de vista": Brenda Bezares pone un alto a los ataques por "robar protagonismo" a Mario Bezares

Después de que su esposo, Mario Bezares, ganó la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" el nombre de Brenda Bezares no ha dejado de figurar en las principales portadas de los medios del entretenimiento, generando un entretenido debate entre los usuarios en redes sociales.

Resulta que varios internautas aseguran que Brenda Bezares le robó protagonismo a "Mayito" a pesar de que él fue el que ganó el reality show de Televisa. Otros dicen que la pareja está disfrutando de todo el éxito tras lo sucedido durante el asesinato de Paco Stanley, donde Mario Bezares pasó varios meses en prisión.

Como te comentamos anteriormente muchos usuarios en redes sociales han criticado a Brenda Bezares por el protagonismo que ha tenido después de que su esposo, Mario Bezares, ganara la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". La modelo ha aparecido en la mayoría de las entrevistas que ha concedido "Mayito".

Ante la ola de mensajes negativos que ha recibido, Brenda Bezares reapareció en redes sociales para mandar un mensaje a todas aquellas personas que la señalan por robar protagonismo en el momento más importante en la carrera de su esposo "Mayito".

Sin guardarse nada la modelo nacida en el estado de Monterrey, Nuevo León, dijo que ve como "interesantes puntos de vista" todos los mensajes que ha recibido ante sus apariciones en distintos medios del entretenimiento. A pesar de los ataques, Brenda Bezares reiteró que ella solo les envía amor y cariño.

Finalmente Brenda Bezares dijo que las personas juzgan sin conocer, pero su historia de vida le ha enseñado a escuchar a todos, sin embargo solo acepta lo que le hace bien a su vida y a su familia. Reiteró que hay más personas que la apoyan y la quieren.

"Juzgamos sin conocer. He aprendido a escuchar a todos, pero solo aceptar lo que a mí me hace bien. Es más la gente que me quiere, que me apoya, con eso me quedo", sentenció.