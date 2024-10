La amistad entre los integrantes del team Mar podría haber llegado a su fin, pues el pleito entre Gala Montes y la estilista Laura puso entre la espada y la pared a Briggitte Bozzo que se mostró a favor de la experta en moda. Y es que tras llamar “malagradecida” a la actriz, la tiktoker compartió en redes sociales su más reciente look para el que reutilizó una de las prendas que despreció su excompañera del reality show y que estaba entre las que habría devuelto en mal estado.

La stylist Laura exhibió a través de sus historias en Instagram el mal estado en el que le devolvieron algunas prendas, aunque no mencionó a Gala Montes fans de inmediato supieron que se trataba de ella debido a que eran looks que usó recientemente. Ante esto, la actriz no se quedó callada y aseguró que los artículos no eran de buena calidad por lo que al usarlos sufrieron daños; además, alertó a las marcas que la han contactado para trabajar, pues aseguró que la modista se estaría quedando con los artículos que le envían.

En medio de la polémica, Briggitte Bozzo hizo a un lado su amistad con Gala Montes y defendió a su estilista tachando de “malagradecida” a la también cantante. La tiktoker reafirmó su postura y a través de sus historias en Instagram presumió su atuendo para el que reutilizó una de las prendas que fueron despreciadas por Montes, todo mientras estaba acompañada de su stylist.

Briggitte Bozzo reutiliza look que despreció Gala Montes tras pelea con su estilista. Foto: IG @briggi_bozzo

“Yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cul*** porque te está atendiendo, seas quien seas, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida, nunca. Lau me parece perfectamente, es mi amiga, trabajo super bien, me super viste bien, entiende completamente mi estilo”, dijo la modelo venezolana.

Estilista de Briggitte Bozzo reaparece para aclarar polémica

Gala Montes aseguró que no es la primera vez que tiene conflictos con la estilista, pues en otras ocasiones también ha tenido incidentes con los artículos que le envía por lo que ella se ofreció a reemplazarlos. Sin embargo, Laura le pidió que le pagara en efectivo el total del costo por las prendas y piezas de joyería, pero, de acuerdo con la actriz, se trataba de una suma muy elevada que no correspondería con el valor real.

En redes sociales surgieron más testimonios de personas que supuestamente trabajaron con Laura y que también tuvieron problemas, por lo que las críticas no se hicieron esperar contra la estilista que decidió compartir un nuevo video en el que arremete contra la actriz de “El señor de los cielos” y le reclama asegurando que fue la única que la apoyo en “La Casa de los Famosos México”.

“Ahora dice que robo las cosas. Que malagradecida que eres, no puedo creer que hables así porque, encima de que fui la que más te ayudó en esa casa que no tenías ropa, encima que hables así de los diseñadores mexicanos (…) ¡Horrible! Porque, gracias a Dios, ustedes vieron cómo enviaba las cosas a la hermana de Gala, tengo tres cosas acá, pero no es robar (…) Ojalá que te perdone toda la gente que te ayudó, pero robar no, acá tengo las cositas y cuando quieras te las mando, pero eso sí, pagar tú el taxi. No está bueno estar difamando”, dijo la estilista.

Sigue leyendo:

"Es mi pareja y la amo": Mayito habla sobre las críticas a Brenda Bezares por supuestamente "colgarse de su fama"

Adrián Marcelo le manda un mensaje a Gala Montes tras decir que no está deprimida, así reaccionó el influencer