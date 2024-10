Alejandra Guzmán muestra los golpes por su caída en el aeropuerto, sostiene que la tiraron sus “detractores”

La dinastía Pinal se mantiene en el ojo del huracán tras la aparatosa caída que sufrió Alejandra Guzmán a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México acompañada de su mamá, la actriz Silvia Pinal. Y es que la cantante culpó a quienes la rodeaban de “ponerle el pie” ocasionando el incidente. Ante los rumores que surgieron sobre supuestos problemas con el alcohol, la cantante sostuvo su versión y mostró pruebas de que la habrían golpeado.

El pasado fin de semana la rockera arribó a la capital del país tras varios días de vacaciones en Huatulco con su mamá, Silvia Pinal. La presencia de las artistas generó gran alboroto entre los medios de comunicación que, entre otras cosas, la cuestionaron sobre la salud de la “Última diva del cine de oro mexicano”, ante esto la cantante intentó huir del lugar rodeada de fanáticos con los que se mostró cercana y abrazó a algunos de ellos pese a la negativa del personal de seguridad.

Momentos antes de subir a la camioneta que la trasladaría, Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída por la que, incluso, tuvo que ser auxiliada por un grupo de personas que también eran parte de seguridad. Su actitud y el incidente generaron rumores que apuntan a un problema con el consumo del alcohol en la “Reina de corazones”, pues en redes sociales algunos aseguraron que habría llegado a la CDMX bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Alejandra Guzmán muestra los golpes por su caída en el aeropuerto. Foto: IG @laguzmanmx

Alejandra Guzmán muestra los golpes ocasionados por su caída

La cantante no dudó en defenderse y a través de su cuenta de Instagram aseguró que alguien habría ocasionado su caída al “ponerle el pie”, pese a sus palabras las dudas permanecían entre los fans por lo que compartió pruebas que sostienen su versión. “Prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores”, escribió “La Guzmán” junto a una fotografía en la que se ve el moretón que tenía en la parte trasera de la pierna.

“Hola qué tal, amigos, a todos lo que se han preocupado por mí. Gracias, los quiero mucho. Estoy bien y también un saludo a los que me metieron el pie, les mando un beso (…) Los quiero, los amo y ¡qué viva el rock!”, dijo la cantante en un video difundido en sus historias de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos se mostraron preocupados por ella ante la actitud que mostró previo a su caída: “Mija, como fan te digo, busca ayuda. No le eches culpas a nadie”, “Por favor, Ale, todos sabíamos como venías”, “Explicación no pedida, culpa aceptada”, “¿Ya sabemos quién te uso el pie?”, “No veo la necesidad de que des explicaciones, sólo tú sabes lo que necesitas”, “El primer paso es aceptar que necesitas ayuda”, “¿Por qué no asumir que te tropezaste con tu propio pie?” y “Nunca dejarás de ser nuestra reina”.

