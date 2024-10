Çagatay Ulusoy está en Netflix, estas son sus mejores series además de "El Protector"

Las series turcas son un éxito en todo el mundo, sus protagonistas han cobrado fama internacional y uno de los más reconocidos es Çagatay Ulusoy quien nos ha conquistado por la versatilidad de sus actuaciones, pues cada uno de sus papeles es interpretado de manera casi magistral que le creemos a la perfección el rol que actúa. A sus 34 años de edad es una de las promesas de las actuaciones turcas y su haber cuenta con una gran variedad de personajes.

Quizá ya has visto alguna producción en donde participa, pues ha hecho tanto series como películas. Además ha protagonizado varias campañas publicitarias para marcas de lujo internacionales. Lo hemos visto el roles como policía en “Icerde” o como Emir en “El secreto de Feriha”, pero hay cuatro producciones donde aparece que forman parte del catálogo de Netflix, por lo que te dejamos estas recomendaciones si eres fan de este actor o quieres conocer su trabajo.

Çagatay Ulusoy está en Netflix, series y películas que protagoniza

Çagatay Ulusoy es un actor turco quien inició su carrera profesional en la actuación con “El secreto de Feriha”, misma que lo lanzó a la fama y tan sólo dos años después, en el 2023, recibió el premio Golden Butterfly Awards al mejor actor por su interpretación como "Yaman Koper". Lo hemos visto en papeles de héroe, villano e incluso como gigoló.

"El Sastre"

Se trata de una serie de tres temporadas en la que un famoso sastre comienza a confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo, pero lo que se entreteje es una red de secretos que cambiará las vidas de los tres. Es un drama que encierras muchos hechos que reflejan los trastornos de una sociedad que está acostumbrada a la mentira y el chantaje. Participan además Salih Bademci y Sifanur Gül.

Bien te puedes echar un maratón de la serie "El Sastre". Foto: Netflix

"Vidas de papel"

Un hombre con una enfermedad grave se enfrenta a sus demonios mientras vive precariamente recolectando diarios viejos, pet y todo aquello que pueda vender. Conoce a un niño de ocho años quien está perdido y se obsesiona con encontrar a su familia. En esa lucha descubre cosas que no ha resuelto de su pasado. Esta película te atrapa de principio a fin, es de esas historias que no quieres que terminen.

El Protector

Se trata de un clásico en su carrera, esta serie de drama y ficción te engancha por la maestría con que está hecha. Además te muestra una combinación de leyenda y tradición en torno a Hakan un antiguo héroe. Es la primer producción turca que se hizo para Netflix y cuenta con cuatro temporadas. Es un clásico que si no has visto no te puedes perder.

Estas son sólo algunas producciones que muestran el trabajo de Çagatay Ulusoy. En tu tiempo libre o ratos de ocio échale un vistazo a estas series y películas que encuentras en Netflix, y si te gusta su trabajo explora más, pues el catálogo tiene varios de sus trabajos.