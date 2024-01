Lily Gladstone es la primera actriz indígena en ganar un Globo de Oro

La noche del domingo 7 de enero se llevó a cabo la edición 81 de los Globos de Oro en Los Ángeles donde se premió a lo mejor del cine y la televisión. Durante la gala, la actriz Lily Gladstone sorprendió a propios y extraños al ganar el Globo de Oro como Mejor Actriz Dramática por su papel en la cinta "Los asesinos de la Luna", del director Martin Scorsese.

Lily Gladstone de 37 años se convirtió en la primera actriz indígena en ganar un Globo de Oro. Al subir al escenario a recibir su premio dijo unas palabras que se llevaron las palmas del público, pues conmovió al iniciar su discurso hablando en la lengua de los Pies Negros: "Acabo de hablar un poco en la lengua de los Pies Negros: la hermosa comunidad, la nación que me crió, que me animó a seguir adelante, haciendo esto", dijo y continuó sus palabras en inglés.

Seguir leyendo:

Oppenheimer triunfa en los Globos de Oro con el premio a la mejor película de drama

Globos de Oro 2024: Robert Downey Jr y Steven Yeun entre los premiados de la noche, conoce la lista completa de ganadores

Lily Gladstone tiene 37 años y descendiente de los Pies Negros y los Nimíipuu | Foto: AFP

¿Quién es Lily Gladstone? La primer actriz indígena en ganar un Globo de Oro

La actriz nació el 2 de agosto de 1986 en Browning en Montana, Estados Unidos. Sus raíces indígenas vienen de su padre, quien es descendiente de los Pies Negros y los Nimíipuu. De acuerdo con datos biográficos de la revista Elle, Lily vivió en una reserva de la Nación de los Pies Negros hasta los 11 años, a esa edad se mudó con su familia a Seatle en busca de nuevas oportunidades.

Con ilusiones y sin olvidar su origen, Gladstone inició sus estudios en interpretación y teatro en la Universidad de Montana, donde se especializó en Estudios Nativos Americanos. Durante los primeros años de su carrera hizo pequeños trabajos en cine.

Comenzó en 2012 con el corto “Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian”, que precisamente hablaba sobre un veterano de los Pies Negros. En 2013 realizó su primer largometraje, que trataba sobre un nativo americano en un pueblo de Montana, 'Winter in the Blood'.

En 2013 realizó su primer largometraje, que trataba sobre un nativo americano en un pueblo de Montana, 'Winter in the Blood | Foto: AFP

Para el 2016, compartió créditos con Michelle Williams, Laura Dern y Kristen Stewart en la cinta “Certain Women”, película con la que fue nominada al Independent Spirit Award a la mejor actriz de reparto. Años después interpretó papeles pequeños en algunas series de streaming, pero fue durante la pandemia de Covid-19 cuando estuvo a punto de abandonar su carrera.

Así llegó la oportunidad de Lily Gladstone para protagonizar "Los asesinos de la Luna"

Debido a que la industria pasaba por una racha complicada, Lily estaba dispuesta a abandonar su carrera y empezar a trabajar con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos rastreando avispones asesinos, cuando el director Martin Scorsese la contactó después de ver su trabajo en “Certain Women” con el que había quedado impresionado.

Como un destello del cielo, Lily Gladstone logró obtener la oportunidad para formar parte de la película “Los Asesinos de la Luna”, en la que interpreta a Mollie Kyle Burckhardt, personaje principal que se desarrolla junto al actor Leonardo Di Caprio.

La actriz nuevamente ha demostrado su gran orgullo por sus raíces pero sobre todo el interés que tiene en reflejarlo en la pantalla. Durante la filmación de la película, Lily estudió de principio a fin a su personaje y se involucró en la historia sobre asesinatos en la reserva de la Nación Osage en Oklahoma.