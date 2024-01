Drama en los Globos de Oro: Kylie Jenner impide a Selena Gomez tomarse foto con Timothée Chalamet

Este domingo 7 de enero se llevó a cabo la entrega de los Globos de Oro 2024 , que premia lo mejor del cine y la televisión de Estados Unidos.

, que premia lo mejor del cine y la televisión de Estados Unidos. Decenas de estrellas se dieron cita en la elegante ceremonia, y entre discursos, premios y sorpresas, el drama no podía faltar, esta vez protagonizado por Selena Gomez y Kylie Jenner.

Los Globos de Oro son la ceremonia con la que arranca oficialmente la temporada de premios en Estados Unidos, y medios especializados afirman que éstos predicen quién ganará los premios Oscar, el mayor galardón del cine en el mundo. Cientos de estrellas de Hollywood se dieron cita con sus looks más glamourosos.

El 'oso de la noche' se lo llevó el conductor Jo Koy quien no logró arrancar las risas del público con sus malos chistes que fueron ofensivos para la audiencia. Incluso dirigió un comentario a Taylor Swift que no le cayó nada bien a la cantanta y cuya reacción se volvió viral.

La cantante estuvo nominada en la categoría de logros cinematográficos y taquilla por el documental de su 'The Eras Tour', aunque no se llevó el Globo de Oro a casa.

Selena Gomez protagoniza el momento viral de los Golden Globes 2024

La actriz y cantante estuvo nominada en la categoría de mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia junto a grandes intérpretes como Meryl Streep y Emma Stone. Aunque Selena no ganó el Globo de Oro, sí se llevó la atención de las redes sociales con el chisme 'picante' que compartió a Taylor Swift durante una pausa de la ceremonia de premiación.

En el video que circula a través de redes sociales, Selena Gomez se acerca a Taylor y le dice: "Me quise tomar una foto con él y ella dijo que no". Swift reacciona sorprendida a la declaración de la actriz, mientras que la acompañante de la rubia pronucia: "¿Timothée?", a lo que Gomez asiente con la cabeza.

Usuarios inmediatamente especularon que se trata de Timothée Chalamet y que habría sido Kylie Jenner la que impidió que Selena Gomez se fotografiara junto al actor.

El clip de 30 segundos de duración es lo más viral de la noche de los Globos de Oro y usuarios aplauden que por fin 'hay algo jugoso' que comentar de la ceremonia de premiación que brilló por el aburrimiento de sus asistentes y que logró pocos momentos emotivos o cómicos.

¿Por qué están enemistadas Selena Gomez y Kylie Jenner?

Es sabido por los fans que Selena Gomez no lleva una buena relación con el Klan Kardashian después de que las hermanas Jenner planearan un viaje para separarla de Justin Bieber y que el cantante canadiense pudiera celebrar Año Nuevo 2015 junto a su ahora esposa Hailey Bieber.

Kendall Jenner y la modelo Gigi Hadid convencieron a Selena Gomez de viajar a Dubai para celebrar la llegada del 2015. La cantante se enteraría después que todo fue parte de una estrategia de las hermanas menores de las Kardashian. La traición de las antes inseparables amigas nunca fue perdonada por la actriz de 'Only Murders In The Building' que jamás volvió a dirigirles la palabra y dejó de seguirlas en todas las redes sociales.

Sin embargo, se volvieron a ver las caras ahora que Kylie Jenner mantiene una relación amorosa con Timothée Chalamet y acudió como invitada de este a la ceremonia de los Globos de Oro 2024.

Hasta el momento Selena Gomez no ha respondido a la polémica viral, y se espera que guarde silencio como es su costumbre.